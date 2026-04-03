Detetive roqueiro e alcoólatra é anti-herói de série norueguesa da Netflix

MP Mariana Peixoto

O ator norueguês Tobias Santelmann interpreta o detetive Harry Hole, rebelde e fã dos Ramones, na série com trilha sonora assinada por Nick Cave - (crédito: Einar Aslaksen/Netflix)

O norueguês Jo Nesbo é uma estrela do romance noir. Já vendeu mais de 50 milhões de livros ao redor do mundo. Seu mais célebre personagem é Harry Hole, detetive rabugento, alcoólatra, roqueiro das antigas. O típico anti-herói. Já protagonizou 13 livros (no Brasil, é publicado pela Record), e o 14º está previsto para novembro.



Michael Fassbender foi o primeiro a interpretá-lo, no decepcionante filme “Boneco de neve” (2017). Agora, com o próprio Nesbo como criador, o anti-herói chega à Netflix. A série “Os casos de Harry Hole” tem nove episódios e um final que pode levar a nova temporada.



Mistura de Fassbender com Jason Statham, o norueguês Tobias Santelmann interpreta Hole na trama adaptada do romance “A estrela do diabo” (2003). Décimo país em renda per capita do mundo, a Noruega tem verões amenos e invernos gélidos.



Pois nesta história Oslo está em meio a onda de calor, com temperaturas acima dos 30 graus. A capital norueguesa da série é um lugar sujo, com lixo nas ruas dominadas por prostitutas, viciados e sem teto.

Uma sequência de ação nos apresenta Hole. Em um carro desgovernado, ele está atrás de bandidos que seriam responsáveis pelo assalto a banco que resultou na morte de uma funcionária. Descuidado ao volante depois de alguns tragos, causa grave acidente. No banco do carona, seu parceiro morre instantaneamente.



A trama pula cinco anos. Hole continua obcecado pelo assalto a banco e se culpa pela morte do colega. Por outro lado, a vida pessoal está uma maravilha. Há mais de dois anos ele não coloca uma gota de álcool na boca. Em relacionamento sólido com Rakel (Pia Tjelta), está começando a vencer as barreiras com o filho dela, Oleg (Maxime Baune Bochud). Por fim, trabalha com a parceira e grande amiga Ellen (Ingrid Bolso Berdal).



Como todo carnaval tem seu fim, o mundo de Hole começa a cair quando a parceira é morta no que parece um acerto de contas de gangues. Ao mesmo tempo, outro colega, o sueco Tom Waaler (Joel Kinnaman), começa a colocar as mangas de fora. Está claro que é corrupto – a Lotus último modelo que dirige não deixa sombra de dúvida. Waaler é limpo e gélido, enquanto Hole, fã dos Ramones e avesso a qualquer tipo de autoridade, é pura paixão.



Paralelamente, mulheres começam a ser assassinadas. Cada vítima tem um dedo decepado e recebe, “de presente”, um diamante avermelhado no formato de estrela. O serial killer está à solta.

Quando a investigação começa, Hole já foi para o buraco. Dominado pelo álcool, trabalho e vida pessoal entram em colapso. Para tentar se reerguer, ele se vê obrigado a trabalhar com Waaler.



O problema maior é o excesso de subtramas, que tira o foco do xis da questão, o assassinato das mulheres. A série também é excessiva no número de episódios – com três a menos, a história se resolveria bem. Mas há bons motivos para acompanhá-la, a começar pelo elenco.



Cheia de ironias, a produção tem visual fora do padrão. As imagens são sempre muito saturadas, com amarelos e verdes fortes. É uma estética bem diferente de outros policiais nórdicos, escuros e sem cor.

A cereja do bolo é a trilha sonora, assinada por Nick Cave e seu parceiro, Warren Ellis. Além da música incidental, somos presenteados com petardos de Ramones e Violent Femmes. Isso já vale a viagem.

“OS CASOS DE HARRY HOLE”

A série, com nove episódios, está disponível na Netflix



RECAP

Césio-137 no Top 1 mundial

Na segunda semana de exibição, a minissérie “Emergência radioativa” alcançou o Top 1 global de séries em língua não inglesa da Netflix. A produção ultrapassou 10,8 milhões de visualizações e figurou no Top 10 de 55 países. Lançada em 18/3, acompanha o acidente com o césio-137 em Goiânia, em 1987.

Novo “Avatar” em 25 de junho

A Netflix lança em 25 de junho a segunda temporada de “Avatar: O último mestre do ar”. Após defender a Tribo da Água do Norte do avanço da Nação do Fogo, Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley) buscam novos aliados e precisam convencer o esquivo Rei da Terra a se unir à batalha contra o temível Senhor do Fogo Ozai.

“A casa dos espíritos” no dia 29

O Prime Video aposta alto em “A casa dos espíritos”, que entra no catálogo em 29 de abril. A plataforma liberou imagens que antecipam o tom grandioso da adaptação em espanhol do romance de Isabel Allende, que terá oito episódios. A série acompanha três gerações de mulheres em meio a conflitos de classe, instabilidade política e elementos de realismo mágico.

“Mar branco” chega ao fim

A terceira e última temporada da série portuguesa “Mar branco” chega à Netflix em 10 de abril, encerrando a trajetória dos amigos que decidiram mudar de vida após o surgimento de cocaína no litoral açoriano. A nova fase traz uma jornada por justiça em meio ao confronto com autoridades e gangues.

PRÓXIMOS EPISÓDIOS

“Cães de caça”

Segunda temporada. Dois jovens boxeadores se preparam para luta, mas são alvo da quadrilha que organiza campeonato ilegal de boxe e coloca as pessoas que eles amam em perigo.

NESTA SEXTA (3/4), NA NETFLIX

“Star Wars: Maul – Lorde das sombras”

Centrada em Darth Maul, a série animada segue o vilão na tentativa de reconstruir seu sindicato criminoso no planeta Janix, longe do alcance do Império, enquanto treina jovem aprendiz. Wagner Moura dubla o Capitão Brander Lawson.

SEGUNDA (6/4), NO DISNEY+

“Os Testamentos: Das filhas de Gilead”

A série derivada de “The handmaid’s tale” acompanha Agnes Mackenzie (Chase Infiniti) e Daisy (Lucy Halliday). Enquanto a primeira é obediente e devota, a outra é convertida recém-chegada de fora das fronteiras. Estudantes da brutal escola para futuras esposas, elas estabelecem um vínculo para conseguirem sobreviver.

QUARTA (8/4), NO DISNEY+

“The Boys”

Quinta e última temporada. A empresa Vought tem Capitão Pátria como líder, tomando o controle dos EUA. Ele quer ser imortal usando o V-One, a primeira versão do Composto V, substância que cria super-heróis. Os protagonistas estão separados, mas seguem na tentativa de restaurar a normalidade.

QUARTA (8/4), NO PRIME VIDEO

“Hacks”

Temporada final da comédia estrelada por Jean Smart. Conta a história de Deborah Vance, comediante pioneira em decadência. Ela contrata Ava para ajudá-la a atualizar o repertório e atrair público mais jovem. As duas voltam a Las Vegas para fortalecer o legado de Deborah, após boatos falsos sobre sua morte.

QUINTA (9/4), NA HBO MAX