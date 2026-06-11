Ítalo Moriconi lança um guia "Para ler Grande sertões: veredas"

Correio Braziliense

Anote na agenda - (crédito: Divulgação)

Em comemoração aos 70 anos da obra de Guimarães Rosa, a Editora Autêntica lança o guia Para ler Grandes sertões: veredas. Com a presença do autor do guia e professor universitário, Italo Moriconi, ocorrerá, em 18 de junho, um debate a partir da admiração do professor por Guimarães Rosa. “O autor reinventou a língua portuguesa e a visão de mundo”, disse. Também estarão presentes no bate-papo os professores Sérgio de Sá e Maria Angélica Madeira da Universidade de Brasília (UnB) e a escritora Maria Lúcia Verdi.

Combinando um diário de leitura e uma análise da trama, o a obra é considerada um apoio na leitura do romance. Definido por Moriconi como um “amigo leitor”, a obra deve auxiliar no entedimento do sertão de Guimarães Rosa. O objetivo da obra é ser lido em conjunto com o clássico para construir de forma completa o percurso a partir do pensamento crítico. O lançamento e bate-papo ocorrerão, às 19h, na Platô Livraria, na 405 Sul.

O projeto “Para ler”

O projeto lança guias para aproximar os leitores das obras clássicas da literatura nacional. No caso de Grandes sertões: veredas a história narra a história de Riobaldo, que larga sua vida pacata para viver o cangaço no sertão, obcecado em compreender a natureza do bem e o mal, o que o leva a fazer um suposto pacto com o diabo para derrotar o rival Hemórgenes paralelo a uma história de amor reprimida e trágica com Diadorim.