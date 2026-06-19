Espetáculo Memórias da Água circula pelo DF com apresentações e oficinas gratuitas

Correio Braziliense

Espetáculo "Memória da Água" circula pelo DF - (crédito: Humberto Araujo)

A Companhia de Dança Afro-Contemporânea Corpus Entre Mundos percorre regiões do Distrito Federal com o espetáculo Memórias da Água. A próxima parada do grupo é na terça-feira (23/6), a oficina e o espetáculo serão no Complexo Cultural de Samambaia. Para fechar a circulação, a Corpus Entre Mundos desembarca na quarta-feira (24/6) na Escola Classe 06, no Paranoá. Além das apresentações, o público poderá participar, gratuitamente, de oficinas de dança afro com integrantes da companhia e convidados especiais. Todas as apresentações contam com libras e audiodescrição. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Espetáculo convida o público a uma jornada sensível e profunda de reconexão com as ancestralidades africanas e afro-brasileiras (foto: Humberto Araujo)

O espetáculo Memórias da Água estreou em 2024 e, desde então, convida o público a uma jornada sensível e profunda de reconexão com as ancestralidades africanas e afro-brasileiras. “Inspirada na rica simbologia da água como elemento primordial de purificação, transformação, renovação espiritual e elo sagrado entre diferentes mundos, a obra mergulha em memórias coletivas e individuais”, destaca Lenna Siqueira, que faz a direção e coreografia ao lado de Dilo Paulo.

Sobre a Corpus Entre Mundos

A Companhia de Dança Afro-Contemporânea Corpus Entre Mundos foi fundada em 2013 e atualmente tem sede em Brasília. Sob direção de Dilo Paulo e Lenna Siqueira, desenvolve pesquisas em dança negra contemporânea, promovendo o encontro entre culturas africanas, afro-brasileiras e contemporâneas. Seu repertório reúne espetáculos apresentados em diversas cidades brasileiras e em Angola, com foco na valorização de estéticas e filosofias africanas e afrodiaspóricas.

Anote

Data: 23 de junho (terça-feira) | Complexo Cultural de Samambaia

Oficina de Dança Afro-Contemporânea – 9h

Espetáculo Memórias da Água – 14h

Data: 24 de junho (quarta-feira) | Escola Classe 06 – Paranoá

Espetáculo Memórias da Água – 10h

Oficina de Dança Afro-Contemporânea – 11h

Ingressos (gratuitos): https://www.sympla.com.br/evento/circulacao-memorias-da-agua-no-df/3428194?share_id=copiarlink