Curta dirigido por estudante brasilienses concorre a prêmio internacional

O projeto "Ainda é Tempo", feito por equipe composta por cerca de 13 pessoas, em sua maioria estudantes da UnB está entre os favoritos para prêmio de 20 mil dólares

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Correio Braziliense
postado em 13/07/2026 17:37
Mafe Mendes diretora do projeto - (crédito: Arquivo pessoal)
Mafe Mendes diretora do projeto - (crédito: Arquivo pessoal)

Por: Gabriela Santos* 

A organização estadunidense Decentralized Pictures (DCP), em parceria com a diretora estadunidense Sofia Coppola, está promovendo a Subvenção de Apoio a Cineastas nº 11. O incentivo cultural  selecionará curtas-metragens do mundo inteiro para receberem um financiamento de U$20.000 valor destinado a cobrir integralmente os custos de produção das obras vencedoras. A primeira fase do concurso, é decidida por votação popular e o prazo se encerra em 20 de julho.

Entre os mais de 2 mil concorrentes globais, destaca-se o projeto "Ainda é Tempo", liderado pela roteirista e diretora Mafe Mendes, estudante de audiovisual na Universidade de Brasília (UnB). A equipe é composta por cerca de 13 pessoas, em sua maioria estudantes da UnB, contando com um profissional formado na colorização. O filme é um drama romântico e tem como público alvo pessoas da comunidade LGBTQIA+, com foco em mulheres sáficas. Além da premiação, os planos da diretora brasiliense incluem a distribuição do curta no tradicional Festival de Brasília.

 "Tem sido uma gangorra de sentimentos. Eu acredito muito no potencial do projeto e que temos chances de ganhar, mas estamos concorrendo com mais de 2 mil pessoas. Temos poucos dias para conseguir as votações e isso tem me deixado bem ansiosa. Mas, mesmo se não formos escolhidos, me sinto muito orgulhosa de toda a equipe", partilha Mafe Mendes diretora da produção. 

Votação

A DCP é uma plataforma baseada em comunidade que visa democratizar o acesso à indústria cinematográfica. Abaixo, entenda o funcionamento do suporte e das regras do concurso. Como a DCP atua como financiadora, a receita líquida arrecadada com o filme retorna para o fundo da plataforma para financiar futuros artistas.  Para participar da votação é basta acessar o site https://app.decentralized.pictures/project/6a445067795617cd7a0957e4 criar uma conta, entrar no projeto “Ainda é tempo”, clicar em review project votar e enviar

Após a votação, a própria Sofia Coppola e a equipe da DCP escolherão o grande vencedor entre os mais votados. Os filmes prontos estrearão na plataforma da DCP, mas os diretores terão total liberdade de distribuição.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*

 

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