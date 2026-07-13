Produção artística para a primeira infância no CCBB

Correio Braziliense

As experiências não somente as crianças, mas também suas famílias. - (crédito: divulgação: CCBB)

Por: Gabriela Santos*

A Mostra Primeira Infância é um projeto cuja programação se dedica aos primeiros anos de vida e às descobertas sensíveis desse período. É possível participar até 02 de agosto de terça a domingo . A entrada é gratuita mas o ingresso deve ser retirado no site do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e a classificação para participar é livre.

Com criações da Eranos Círculo de Arte, a mostra propõe às famílias a vivenciarem juntas a experiência. A proposta valoriza o pensamento e a criatividade das crianças. A programação conta com espetáculos, experiências imersivas e oficinas que combinam teatro, música ao vivo, projeções e interação direta com as obras. Tudo pensado para estimular a curiosidade, o vínculo e o protagonismo infantil.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*