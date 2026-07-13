O Palhágico Chouchou chega ao CCBB

Correio Braziliense

Um show interativo para famílias - (crédito: divulgação )

Por: Gabriela Santos*

O Palhágico Chouchou desembarca no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) próximo ao Casulo em 25 de julho, das 10:30h às 12:30h. O espetáculo é interativo repleto de truques impressionantes e trapalhadas o evento conta com capacidade máxima de 300 pessoas com classificação indicativa livre.

Com as malas cheias de mistério, trazendo a arte da palhaçaria clássica e o encanto do ilusionismo. O espetáculo acontece a céu aberto, o palhaço Chouchou se junta ao seu boneco Farofa e à galinha Denivalda. Formando juntos um show interativo, a proposta do ccbb é um convite para desacelerar o tempo e se deixar levar pela apresentação vibrante em família.



Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*