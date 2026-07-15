Green Day: Livro sobre a banda inspira debate sobre cultura underground

Correio Braziliense

mais iformações sobre o evento - (crédito: divulgação)

A Livraria Circulares será palco do lançamento de Na China com Green Day?!!, livro de Aaron Cometbus, nesta quinta-feira, 16 de julho, às 19h. Publicada pela Editora Terreno Estranho, a obra será tema de um bate-papo entre Ludimila Moreira, Ciro Marcondes, Pedro Poney e Alvaro Dutra, responsável pela tradução.

O encontro usará a jornada do autor para debater literatura, memória e a urgência de registrar as experiências das culturas independentes em Brasília e no cenário nacional. Alvaro, que foi produtor cultural na cidade do final dos anos 1990 até a primeira década de 2000, ressalta a importância de discutir a preservação desses arquivos.

Segundo ele, o imediatismo digital contribui para que fotos e outros registros se percam sem a devida organização. A proposta do evento é refletir sobre como as vivências da cultura underground estão sendo documentadas atualmente.

O livro narra o reencontro de Aaron com os antigos amigos do Green Day durante uma turnê pela Ásia, vinte anos após ter trabalhado com o trio. A obra explora os dilemas morais e emocionais de um representante do ecossistema punk em um texto nostálgico e revelador.

A publicação oferece um vislumbre íntimo de Billie Joe, Tré e Mike antes e depois da fama global. Alvaro, que viabilizou a edição em capa dura após contato com o autor e com Fábio Massari, diretor artístico da editora, explica que o livro vai além da banda.

“O livro não é necessariamente apenas para quem gosta de Green Day, mas sim uma análise crítica e muito bem estruturada sobre as diferenças e falhas tanto do underground quanto do mainstream”, afirma o tradutor.

Morando atualmente em São Paulo, Alvaro aproveita o retorno a Brasília para rever amigos e avaliar como as histórias da cena brasiliense estão sendo arquivadas. Sua expectativa é mostrar a força da comunidade e evidenciar que a história do DF precisa ser contada, inspirando-se no trabalho que Aaron Cometbus realiza há mais de 40 anos.