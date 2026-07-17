CCBB estreia a maior mostra de Yoshitaka Amano no Brasil

Correio Braziliense

A exposição é a maior já feita no país sobre o artista, conhecido por assinar não só Final Fantasy como outras obras da DC Comics - (crédito: João Pedro de Lara Resende)

O universo do japonês Yoshitaka Amano, responsável pelas artes de Final Fantasy, chega a Brasília nesta sexta-feira (17). O CCBB abre a exposição Yoshitaka Amano: Além da Fantasia com uma noite especial para receber o público. Para a noite de estreia, a partir das 19h, no centro cultural tem show da banda Lunia às 20h, feira de produtos japoneses e visitação estendida até 22h. A entrada é gratuita.

A programação festiva vale só para hoje. A partir de sábado (18), o CCBB segue apenas com a visita à exposição, no horário regular: de terça a domingo, das 9h às 21h. A mostra fica em cartaz até 1º de novembro, sempre com entrada de graça e sem necessidade de compra de ingresso, embora a retirada gratuita seja recomendada para garantir o acesso.

A exposição é a maior já feita no país sobre o artista, conhecido por assinar não só Final Fantasy, mas também Vampire Hunter D e Angel's Egg, além de trabalhos para DC Comics, Sandman, Magic: The Gathering e Vogue Itália. São 218 obras originais vindas diretamente do Japão, entre pinturas, ilustrações e trabalhos inéditos. Antes de Brasília, a mostra passou por Belo Horizonte, onde recebeu 118 mil visitantes, e pelo Rio de Janeiro.

O percurso tem curadoria de Antonio Curti e está dividido em sete partes que cobrem mais de cinco décadas de trabalho. A maior delas é dedicada a Final Fantasy, com artes dos 16 jogos da série. As outras seções trazem o início da carreira do artista no estúdio de animação Tatsunoko (que produziu Speed Racer e Gatchaman), o universo gótico de Vampire Hunter D, a fase mais experimental de Angel's Egg, as pinturas coloridas da série Candy Girl e colaborações internacionais.

No fim do trajeto, o público entra em uma sala imersiva desenvolvida com a AYA Studio. Baseada na série Devaloka (palavra sânscrita que significa "mundo dos deuses"), a instalação usa projeções, animações e trilha sonora para envolver o visitante nas paisagens criadas por Amano.

Nascido em 1952 em Shizuoka, aos pés do Monte Fuji, o artista começou cedo. Ainda adolescente, entrou na Tatsunoko Production e desenvolveu o traço leve e etéreo que se tornaria sua marca. Sobre a mostra em Brasília, ele destacou, em nota, que o público vai poder ver obras nunca antes exibidas, entre elas grandes peças em alumínio. "Só pode ser plenamente apreciado ao ver o trabalho original, pessoalmente", afirma.

Anote

Yoshitaka Amano: Além da Fantasia

Hoje, sexta (17), a partir das 19h: abertura com show da banda Lunia às 20h, feira de produtos japoneses e visitação até 22h

De sábado (18) a 1º de novembro: exposição, de terça a domingo, das 9h às 21h (entrada na galeria até 20h40)

Local: Galerias 3, 5 e Pavilhão de Vidro do CCBB Brasília (SCES, Trecho 2, Lote 22, Edifício Presidente Tancredo Neves)

Ingressos: gratuitos, com retirada em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Classificação: livre

Transporte gratuito de quinta a domingo, com saída da Biblioteca Nacional