UnB será sede do XIV Congresso Nacional de Pesquisadores Negros

Correio Braziliense

o evento conta com bate papo internacional com diplomata do Benin, Dr Moudjib Djinadou. - (crédito: divulgação: UnB)

Por: Gabriela Santos*

XIV Congresso Nacional de Pesquisadores Negros, evento que ocorrerá de 28 a 31 de julho de 2026 no localizado no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), na Asa Norte das 16h30 as 18h30. Os quatro dias de evento contam com rodas de conversa, feira afro, shows, minicursos, oficinas, seminários e lançamento de livro.

Em 2026, o tema é Consciência negra: contribuição do pensamento afrodiaspórico para a democracia brasileira”. Em Brasília, o Copene irá reverenciar a Lei Nº 14.759/2023, que declarou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra feriado em todas as localidades brasileiras. Entre as atividades propostas na programação oficial a professora doutora Norma Diana Hamilton, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UnB (NEAB-UnB) destaca o lançamento do novo livro de Mr Moudjib “Renegade Africa: All it takes is to be African” que analisa o contexto africano, do passado até os dias atuais, com destaque para o tema de Juventudes. Será uma mesa importante para questões de relações internacionais Brasil e África.

O evento é uma colaboração da UnB com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (Abpn) ao Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (Conneabs), para convidar a comunidade de pesquisadores, ativistas, movimentos sociais e interessados na temática.

Confira a programação completa em: https://www.copene2026.abpn.org.br/programacao