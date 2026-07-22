Brasília Shopping promove manhã de leitura ao ar livre com oficinas e contação de histórias para crianças

O Brasília Shopping recebe neste sábado (25/7) a 2ª edição do Brasília Lê, encontro gratuito de leitura ao ar livre no gramado e na varanda do empreendimento, das 9h às 12h. Para as crianças, a programação reserva contação de histórias e oficinas. Adultos contam com lounges montados na área externa. Um quiosque da Livraria da Vila terá curadoria de lançamentos, e um espaço dedicado a autores do Distrito Federal leva o selo do Coletivo Maria Cobogó, grupo editorial formado por escritoras de Brasília.

O projeto nasceu com o propósito de reunir leitores para uma pausa coletiva longe das telas. A 1ª edição ocorreu em 21 de abril, aniversário da capital e do shopping. Inscrito na Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) como "Por uma Brasília que lê: rumo à cidade mais leitora do Brasil", o projeto recebeu Bronze na categoria Newton Rique de Sustentabilidade, voltada a ações de impacto social, do Prêmio Abrasce 2026. A premiação reuniu 837 inscrições de shoppings de todo o país.

"Receber esse prêmio é a confirmação de que iniciativas genuínas têm o poder de transformar hábitos. O Brasília Lê nasceu do desejo de oferecer à cidade um momento de desconexão com as telas e reconexão com a literatura", afirma Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping.

Anote

Brasília Lê — 2ª edição

— 2ª edição Data: 25 de julho (sábado), das 9h às 12h

25 de julho (sábado), das 9h às 12h Local: Gramado e varanda do Brasília Shopping (SCN Quadra 05, Bloco A, Asa Norte)

Gramado e varanda do Brasília Shopping (SCN Quadra 05, Bloco A, Asa Norte) Entrada gratuita







