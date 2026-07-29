Cultura gratuita: museus de universidades federais têm visitação gratuita

Correio Braziliense

Sala da exposição Conchas, Corais e Borboletas do Museu Nacional - (crédito: Divulgação - Museu Nacional )

Os museus mantidos por universidades federais são uma opção de passeio cultural gratuito em diversas cidades do Brasil. Vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), essas instituições abrem as portas de seus espaços para compartilhar conhecimento e preservar o patrimônio histórico e artístico nacional.

A visitação é aberta a todos, sem a necessidade de qualquer vínculo com a universidade, representando uma oportunidade de lazer e aprendizado. A diversidade de acervos é um dos grandes atrativos, com opções que vão desde coleções de história natural e arqueologia até galerias de arte contemporânea e mostras interativas.

Para os interessados em ciências, os acervos frequentemente incluem coleções de zoologia, botânica e fósseis. No campo da antropologia e da arqueologia, muitos museus resgatam a cultura de povos originários, oferecendo uma janela para o desenvolvimento social de diferentes regiões do país.

O circuito se completa com galerias universitárias dedicadas às artes visuais, cinema, fotografia e cultura popular. Vários espaços também oferecem ações educativas, oficinas e visitas guiadas que podem ser agendadas por escolas, funcionando como uma ferramenta de apoio pedagógico.

Um dos maiores exemplos do protagonismo dessas instituições é o Museu Nacional, fundado em 1818 e vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mesmo durante o processo de reconstrução após o incêndio de 2018, o museu continua a oferecer exposições temporárias e gratuitas ao público. As mostras frequentemente exploram o trabalho de recuperação do acervo, os bastidores da pesquisa científica e novas perspectivas artísticas sobre memória e patrimônio.

Como encontrar e visitar os museus

Para localizar as exposições, a principal porta de entrada são os portais oficiais das universidades federais. O caminho mais comum é buscar no menu principal do site as seções destinadas à pró-reitoria de extensão ou de cultura para verificar as informações e os horários de funcionamento.

Outra ferramenta útil são as plataformas digitais do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura(MinC). Em seu portal oficial, o Ibram disponibiliza guias e catálogos que permitem pesquisar museus por cidade ou estado, facilitando a descoberta de espaços e eventos culturais em todo o país.

Conheça alguns museus pelo Brasil:

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Exposição Imaginários Queer: entre o figurativo e o abstrato –A mostra no Museu da UFPA (MUFPA) reúne produções de artistas de diferentes regiões do país ligadas à diversidade e a expressões da arte contemporânea. Em cartaz de 6 de agosto a 3 de setembro, das 10h às 15h. Saiba mais, na página do museu no Instagram.

Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

Pinacoteca Universitária – O Museu de Arte Contemporânea da Ufal abriga a exposição “Pierre Chalita”, em cartaz até 21 de agosto. Com curadoria de Hildênia Oliveira, a mostra reúne obras das séries “Do Baile”, “Paraíso” e “Brasil 500 anos”.Aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, no Espaço Cultural da Ufal, na Praça Visconde Sinimbu, Centro de Maceió.

Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore (MTB) – Museu universitário de etnografia que reúne acervo focado em tradições nordestinas e arte popular. Localizado na Avenida da Paz, 1490,Centro de Maceió, funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Agendamentos pelo e-mail agendamento.mtb@gmail.com. Visitação virtual disponível.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Museu da UFPE – Apresenta a trajetória da instituição e acervos de escolas fundadoras (medicina, belas artes, engenharia,direito e filosofia), além de expor tecnologias e inovações atuais. Entrada gratuita de segunda a sexta, das 13h às 17h, no antigo prédio da Sudene (Av. General Vargas, s/nº – Iputinga/PE). Agendamentos via Instagram @museu.ufpe

Museu de Ciências Exatas – Localizado no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), no câmpus Recife. Conta com planetário,bancada de experimentos, exposição sobre história química e lançamento de foguete. Visitação de segunda a sexta, das 8h às 17h. Agendamentos para planetário e laboratórios via @museudecienciasexatas.ufpe

Museu de Minerais e Rochas – Vinculado ao Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), mantém exposição climatizada com mais de 700 exemplares representativos da formação terrestre nordestina e coleções internacionais. Funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Agendamentos via @mmrufpe

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Museu de Arte (Mauc) – Apresenta a exposição “Hélio Rola 90 Anos”, reunindo pinturas, desenhos, xilogravuras e murais do artista visual cearense. O museu também oferece circuito de longa duração com salas de cultura popular e espaços individuais dedicados a artistas como Raimundo Cela e Aldemir Martins. Saiba mais na página do museu.

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Museu de Fauna da Caatinga – Instalado no Campus Ciências Agrárias, em Petrolina (PE), expõe mais de 70 peças de animais taxidermizados e conta com acervo de 700 mil espécimes catalogados da biodiversidade do semiárido.

Museu Didático de Anatomia Animal (MUDAA) – Também em Petrolina (PE), dispõe de 500 peças biológicas, incluindo exemplares ósseos e taxidermizados confeccionados por docentes e discentes, focando na divulgação científica e conteúdos educativos em plataformas digitais.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Módulo Universo (Museu de Ciência e Tecnologia) – Exposição focada em astronomia, apresentando modelos do Sistema Solar, meteoritos, telescópios e recursos interativos na Cidade Universitária, em Campo Grande (MS). Funciona de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h, com agendamento para grupos.

Museu de Arqueologia (MuArq) – Exposição permanente sobre ocupação humana pré-colonial, arte rupestre e fósseis em Campo Grande. Aberto de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Saiba mais no portal do museu.

Memorial Henrique Spengler – Reúne documentos históricos e fotografias sobre a memória e formação da região norte de MS. Funciona no Campus Coxim, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Lavras e Louvores – O Museu Antropológico explora a identidade regional por meio do trabalho e da festa, exibindo instrumentos laborais e objetos rituais. Aberto de terça a sexta, das 9h às 17h, no Campus Colemar.

2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás – Sediado no Centro Cultural UFG (CCUFG), exibe obras de 30 artistas nacionais,de 6 de agosto a 24 de setembro, com entrada gratuita.

As bestas do cenozoico do Brasil: as aves do terror – O Museu de Geociências (Campus Aparecida de Goiânia) exibe, de 10 a 31 de agosto, materiais paleontológicos sobre aves predadoras que viveram no Brasil há 30 milhões de anos.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Exposição Demasiado Humano – Principal mostra permanente do Espaço do Conhecimento UFMG (Belo Horizonte), focada na evolução e trajetória humana. A mostra é dividida em quatro módulos sobre ciência, origem da vida e história do planeta.

Exposição Memórias em Madeira – O Centro Cultural UFMG (Belo Horizonte) reúne 18 obras de xilogravura do artista Pedro de Lima, ilustrando elementos da cultura popular e cenários do país.

Museu Casa Padre Toledo – Situado em uma edificação setecentista no Campus Cultural de Tiradentes (MG), atua na preservação do patrimônio ligado ao movimento da Inconfidência Mineira.

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG)

Museu da Memória e Patrimônio da Unifal-MG – Espaço museal destinado a preservação da memória institucional com a exposição permanente “Recordes da Efoa à UNIFAL-MG”, além de abrir estrutura história móvel.

Museu de História Natural – Desde 2015, o museu mantém uma exposição permanente pensada para despertar a curiosidade e o interesse pela ciência e pela natureza, contemplando desde a origem do universo e do sistema solar até a evolução da vida na Terra.

Espaço Ciência – Espaço de ciência que apresenta viagem de descobertas pelo interior de uma célula com a exposição permanente“Macro célula: uma viagem de descobertas” e a exposição “Corpo Humano”.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Museu de Ciências da Vida (MCV) – Exibe três coleções:“Moradores da Floresta”, com espécies da Mata Atlântica; “Evolução Humana”, com réplicas de fósseis e esqueletos; e “A Métrica do Corpo Humano”, focada em anatomia funcional com peças plastinadas. Visitação de terça a sexta, das 8h30 às 17h30, e sábados, das 9h às 13h.

Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo (Muses) –Acervo dividido em áreas de botânica (flora brasileira herborizada), paleontologia, geologia e zoologia (invertebrados marinhos e terrestres, além de vertebrados diversos). Visitas mediante agendamento por muses.ufes@gmail.com

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Museu dos Dinossauros – Localizado no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, em Uberaba (MG), reúne acervo de fósseis do período Cretáceo encontrados na região, apresentando réplicas em tamanho real e ações educativas. Funciona de terça a domingo,das 8h às 17h. Agendamentos para grupos via calendário eletrônico disponível no site da instituição.

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Galeria Espaço Reitoria – Exibe “Hoje é dia de Feira”,mostrando dez painéis formados por colagens e acrílica que retratam feirantes da região de Juiz de Fora, complementados por documentário acessível via QR Code. Em cartaz até 25 de setembro, de segunda a sexta, das 8h às 19h.

Sala Franz Hochleitner – O espaço aborda coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. Conta com reproduções de sítios arqueológicos andinos, exibindo objetos pré-colombianos e reproduções táteis em 3D para pessoas com deficiência visual.Aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Museu Casa do Reitor – Localizado em Seropédica (RJ), oferece as mostras “Memórias do Tempo”, narrando a história da universidade; “O Legado das Atléticas”, com exposição de troféus universitários de 1910 a 1970; e “Rural Analógica”,exibindo fotografias, slides e equipamentos do acervo. Saiba mais no portal.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Exposição Céus do Sul – Mostra física de conteúdos de astronomia disponíveis virtualmente, promovida pelo Museu da UFRGS. Saiba mais no portal do museu.

Um campo vibrátil – Exposição tátil inédita da artista Elaine Stankiwich no Centro Cultural da UFRGS, formada por instalações e objetos em papel, linha e tecido.

A Casa das Sete Mulheres – Mostra de fotografias que emprega técnicas do século XIX (cianotipia e antotipia), no Centro Cultural da UFRGS.

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (Malg) – Exibe a mostra “Eu sou um ilustre desconhecido”, composta por 50 desenhos e pinturas do artista Josuel Miranda, retratando o figurativismo e festejos populares. Aberta até 22 de agosto, de terça a sábado, das 13h às 18h30, no Centro de Pelotas.

Museu do Doce – A exposição “Cooperativa das Doceiras: início de uma trajetória patrimonial” narra a organização histórica da tradição doceira da cidade, apresentando painéis, entrevistas e objetos. Aberto de terça a sábado, das 13h às 18h,no Centro Histórico de Pelotas.

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre(UFCSPA)

Música na UFCSPA e Espaço de Artes – A instituição mantém editais abertos até 3 de agosto para inscrições de grupos musicais(para o Teatro Moacyr Scliar) e para exposições de artes visuais voltadas aos semestres seguintes.

Afirmando Pluralidades – O Espaço de Artes exibe, até 17 de julho, trabalhos de estudantes e artistas jovens englobando populações historicamente vulnerabilizadas. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 20h.

Museu de Anatomia – Compartilha conhecimento de anatomia humana por meio de peças biológicas e ações ligadas ao ensino científico, sendo vinculado ao Programa de Doação de Corpos.Aberto em dias úteis com horários diversificados no CentroHistórico de Porto Alegre.

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Museu de Arte da UFPR (MusA) – Apresenta ao público as mostras“Corpos em alta tensão” e “Corpografias”, disponíveis para visitação em Curitiba.

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-UFPR) – Promove exposições de temáticas sociais, etnográficas e arqueológicas divididas entre Paranaguá (“60 anos MAE-UFPR”, “Mbyá Rekó Arandu”,“Romaria Caiçara”) e Curitiba (“Entre Conchas”, “Acervos em correspondência”).

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Museu Oceanográfico – Expõe coleção focada na vida dos oceanos, com painéis e equipamentos científicos, destacando sua coleção de moluscos (51 mil lotes). Funciona de quarta a domingo, das 14h às 18h.

Museu Antártico – Reproduz as instalações da Base Brasileira“Comandante Ferraz”, ilustrando o histórico de missões científicas na Antártica com objetos, amostras biológicas e fotografias. Aberto de quarta a domingo, das 14h às 18h.

Eco-Museu da Ilha da Pólvora – Focado na preservação do estuário do Rio Grande e no ecossistema das marismas. O museu atua como laboratório vivo de pesquisas e ações ambientais. Funciona de sexta a domingo, das 14h às 17h30.