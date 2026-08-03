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Cineasta Vladimir Carvalho (1935-2024) - (crédito: Rafael Ohana/CB)

Por: Gabriela Santos*

Nesta quarta-feira (4/8), o Cine Brasília será palco da Mostra Vladimir Carvalho, a partir das 15h, com uma homenagem com programação repleta de novidades. Serão exibidos três filmes, e o evento finalizará com um debate sobre o livro Diante da catástrofe: a modernização brasileira nos filmes de Vladimir Carvalho, publicado pela Cubile Editorial, e sessão de autógrafos. A entrada gratuita e classificação indicativa livre.

O primeiro filme exposto será: Conterrâneos Velhos de Guerra, longa-metragem que é a síntese da investigação de Vladimir sobre a construção de Brasília. Em seguida, será exibido o filme Quilombo, que documenta a comunidade negra da Fazenda Mesquita, em Luziânia. E por fim, Perseghini, que conta a história de um sindicalista que participou da construção de Brasília e foi cassado pela ditadura militar.

Após as exposições, às 19h a historiadora e jornalista Aline Fernandes Carrijo e o cineasta e pesquisador Sérgio Moriconi participam de um bate-papo sobre os filmes. No encerramento, haverá sessão de autógrafos do livro Diante da catástrofe, que é uma análise crítica do projeto de modernização do Brasil por meio de sete documentários do cineasta produzidos entre 1974 e 1991. O livro surgiu da tese de doutorado da autora em História Social defendida na Universidade de São Paulo (USP).

O evento e o livro partem da premissa de que Vladimir Carvalho não foi apenas um cineasta, mas um intérprete do Brasil. Desde os anos 1970, ele construiu ao longo de décadas um inventário da modernização brasileira, dando voz aos brasileiro que vivem às margens da sociedade.

Não perca

Mostra Vladimir Carvalho, cineasta nacional

Data: 4 de agosto de 2026

4 de agosto de 2026 Local: Cine Brasília

Cine Brasília Classificação indicativa: Livre

Livre Entrada: gratuita

gratuita Programação:

Às 15h: exibição de Conterrâneos Velhos de Guerra (1990)

Às 18h: sessão de Curtas: Quilombo (1975) e Perseghini (1984)

Às 19h: debate com Aline Fernandes Carrijo e Sérgio Moriconi, seguido de sessão de autógrafos.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*