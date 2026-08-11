Honestino: o filme sobre líder estudantil que chega aos cinemas

Correio Braziliense

O filme busca, por meio de imagens de arquivo e depoimentos, reconstruir não apenas a figura política, mas também o lado humano do líder estudantil - (crédito: Mercado Filmes/Divulgação)

A história de Honestino Guimarães, uma das principais lideranças do movimento estudantil brasileiro, ganha as telas de cinema em todo o país. O filme Honestino estreia nesta quinta-feira, 13 de agosto, em salas de todas as regiões do Brasil, prometendo resgatar a memória de uma figura central na luta pela democracia.

O lançamento oficial nos cinemas ocorre após uma pré-estreia realizada na segunda-feira, 11 de agosto, no Cine Alvorada, no Palácio da Alvorada. O evento exclusivo reuniu autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja, além de familiares de Honestino e dirigentes da UNE, sinalizando a relevância da produção.

Dirigido por Aurélio Michiles, o longa-metragem mescla documentário e ficção para narrar a trajetória do jovem que se tornou um símbolo de resistência durante a ditadura militar. A produção, que conta com o ator Bruno Gagliasso interpretando Honestino nas cenas ficcionais, acompanha desde sua atuação como estudante de Geologia na Universidade de Brasília (UnB) até seu desaparecimento, em 1973, aos 26 anos.

Quem foi Honestino Guimarães?

Nascido em Itaberaí (GO), Honestino foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e se destacou por sua capacidade de mobilização e seu discurso firme em defesa das liberdades democráticas. Sua militância o colocou na mira do regime, forçando-o a viver na clandestinidade.

Seu nome foi oficialmente incluído na lista de mortos e desaparecidos políticos, e sua história se tornou um emblema da violência de Estado daquele período. O filme busca, por meio de imagens de arquivo e depoimentos, reconstruir não apenas a figura política, mas também o lado humano do líder estudantil.

A obra cinematográfica se propõe a apresentar essa jornada para novas gerações, conectando o passado com debates contemporâneos sobre memória, justiça e o valor da participação política. A narrativa explora os ideais que moviam Honestino e o impacto de sua luta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.