Psicóloga lança livro sobre saúde mental para concurseiros

Correio Braziliense

Para especialista autossabotagem e medo do fracasso comprometem o desempenho de candidatos preparados - (crédito: Divulgação )

Milhares de brasileiros dedicam anos aos estudos para concursos públicos, mas muitos não alcançam a aprovação. Para a psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim, o problema nem sempre está na falta de conhecimento, mas no funcionamento emocional sob pressão.

A especialista fará o lançamento do livro Como Não Passar em Concursos Públicos - O guia psicológico para fazer seu cérebro trabalhar a seu favor. A obra reúne conceitos da psicologia e neuropsicologia. Em Brasília, o lançamento ocorre em 27 de agosto, Dia do Psicólogo, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do ParkShopping Brasília, com sessão de autógrafos.

Especialista em saúde mental para concurseiros, ela observa que a ansiedade excessiva, autossabotagem e medo do fracasso comprometem o desempenho de candidatos preparados. Juliana também apresenta o programa Divã com Juliana, no canal do Gran Cursos Online, onde aborda temas de saúde mental.

O cérebro do aprovado funciona diferente?

Segundo Juliana, a diferença entre candidatos com bom desempenho e aqueles com oscilações não está na inteligência ou nas horas de estudo. Pesquisas em neurociência mostram que a autorregulação emocional influencia a memória, a concentração e a resistência ao estresse.

Em situações de alta pressão, o cérebro pode entrar em estado de alerta, o que reduz a clareza mental. “Quando a ansiedade assume o controle, o candidato pode experimentar bloqueios cognitivos e até o famoso branco durante a prova. Isso não significa falta de preparo”, afirma.

Quando estudar mais não é suficiente

A psicóloga aponta que muitos candidatos vivem um ciclo de desgaste. Estudam por horas sem sentir avanço, adiam tarefas, perdem a concentração e chegam às provas com um nível de ansiedade que prejudica o resultado.

“Muitas vezes, o que está faltando é aprender a regular as emoções que interferem no processo de aprendizagem e na execução da prova”, diz. Para ela, cuidar da saúde mental é uma necessidade para quem busca aprovação em concursos de alta concorrência.

O livro apresenta estratégias para identificar padrões de autossabotagem e desenvolver habilidades emocionais. A obra também reúne técnicas práticas de autorregulação emocional para quem concilia estudos, trabalho e vida pessoal.



Anote:

Como Não Passar em Concursos Públicos - O guia psicológico para fazer seu cérebro trabalhar a seu favor

Data: 27 de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h

Local: Livraria Leitura – ParkShopping Brasília