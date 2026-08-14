Cine Brasília recebe retrospectiva completa de Aki Kaurismäki

Correio Braziliense

Cine Brasília recebe a retrospectiva de filmes que combinam humor seco e empatia pelos excluídos do sistema - (crédito: Divulgação)

O Cine Brasília exibirá a Retrospectiva Aki Kaurismäki entre os dias 21 e 26 de agosto. O evento é uma homenagem a um dos grandes diretores do cinema contemporâneo, conhecido por uma obra que combina humor seco e empatia pelos excluídos do sistema.

Após ter sucesso de público em São Paulo, a mostra chega a Brasília com todos os 18 longas-metragens de ficção realizados pelo cineasta finlandês para o cinema em 40 anos de carreira. A curadoria é do cineasta brasiliense Gustavo Galvão, com produção da cineasta gaúcha Cristiane Oliveira.

O estilo de Kaurismäki se destaca pelo rigor formal, diálogos mínimos e personagens que se movem entre o absurdo e a beleza do cotidiano. O universo criado por ele é povoado por trabalhadores, oprimidos, imigrantes e outros excluídos.

A programação inclui obras consagradas como Folhas de Outono, que recebeu o Prêmio do Júri em Cannes em 2023, e O Outro Lado da Esperança, premiado pela Melhor Direção no Festival de Berlim de 2017. Também serão exibidos O Porto, vencedor do Prêmio FIPRESCI em Cannes 2011, e O Homem sem Passado, que conquistou três prêmios em Cannes 2002.

Muitos dos filmes são inéditos no circuito local, como Sombras no Paraíso, Ariel, A Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos, Contratei um Matador Profissional e A Vida Boemia.

Para o curador Gustavo Galvão, Kaurismäki “é um caso emblemático de autor de cinema, em que basta um plano, ou até um fotograma, para revelar sua identidade, seu caráter e sua coerência artística”. Ele descreve os filmes como “frios no estilo, mas afetuosos com os tipos que aborda”.

Realizada inicialmente no CineSesc, em São Paulo, a retrospectiva esgotou ingressos e atraiu mais de 4 mil pessoas. Das 18 cópias, 17 foram cedidas pela Finnish Film Foundation e legendadas em Brasília. A produção contou com a colaboração entre a produtora brasileira Crisol Filmes e a finlandesa Nordicamerica.

A programação completa e outras informações podem ser conferidas no perfil da mostra no Instagram: www.instagram.com/retrospectivaakikaurismaki

Anote:

Retrospectiva Aki Kaurismäki

Data: de 21 a 26 de agosto de 2026

Valores: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

Local: Cine Brasília EQS 106/107

Informações e programação:

www.instagram.com/retrospectivaakikaurismaki

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.