Instituto Voar Cultural celebra os 66 anos de Brasília com teatro de bonecos

Com oito apresentações gratuitas, divididas em duas sessões diárias no Espaço Voar, localizado no Gama

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Correio Braziliense
postado em 01/09/2026 16:49
O evento aborda temas como migração, memória e cidadania - (crédito: divulgação)
O evento aborda temas como migração, memória e cidadania - (crédito: divulgação)

Por: Gabriela Santos*


No mês de setembro, o Espaço Voar, localizado no Gama, será o palco do espetáculo de educação patrimonial Família Brasília, encenado pela Cia. Voar Teatro de Bonecos. A iniciativa, realizada pelo Instituto Voar Cultural, ganhou destaque ainda maior este ano após o cancelamento da programação festiva oficial de aniversário de 66 anos de Brasília, os projetos culturais independentes assumiram o papel principal nas celebrações da capital.


Ao todo, serão realizadas oito apresentações gratuitas, divididas em duas sessões diárias (uma pela manhã, às 10h, e outra à tarde, às 14h) nos dias 2, 4, 9 e 11 de setembro (quartas e sextas-feiras). O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/GDF).


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O espetáculo se desenvolve como um jogo de dados educativo e interativo, realizado sobre uma grande colcha de retalhos que reproduz o formato do Plano-Piloto de Lucio Costa. Na trama, os personagens Brasilindo e Brasilinda, vindos do Ceará, desembarcam de avião na capital para reencontrar parentes que migraram em busca de melhores oportunidades. 


Durante a dinâmica, os bonecos abordam temas como migração, memória, arquitetura, diversidade e cidadania. O patrimônio material é representado pelos edifícios e monumentos da cidade, enquanto o patrimônio imaterial é simbolizado pela colcha de retalhos, que reflete a diversidade cultural de Brasília e de suas regiões administrativas. O espetáculo Família Brasília é apresentado de forma atraente e divertida, pois acontece como um jogo de dados educativo com a participação das crianças


A programação é voltada especialmente para alunos de escolas públicas e instituições sociais do Gama, que terão transporte de ida e volta garantido por ônibus nos dois turnos. O compromisso com a inclusão é um dos pilares do projeto. Todas as sessões contarão com recursos de acessibilidade física, intérprete em libras e audiodescrição.


 


Não perca:


 Espetáculo Família Brasília (Cia. Voar Teatro de Bonecos)


Dias 2, 4, 9 e 11 de setembro, às 10h e às 14h


2/9 (quarta-feira) – 10h e 14h: Escola Classe Córrego Barreiro


4/9 (sexta-feira) – 10h e 14h: Instituto Ser Mais Gama e Escola Classe 7


9/9 (quarta-feira) – 10h e 14h: Caic Gama


11/09 (sexta-feira) – 10h e 14h: Caic Gama


Entrada: Gratuita 


redes sociais do evento: instagram @institutovoarcultural


 


 


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