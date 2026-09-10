Andes lança documentário Educação e ciência por um Brasil que dá certo

Correio Braziliense

Inclusão, inovação e futuro: o papel estratégico do ensino superior público no Brasil - (crédito: divulgação)

Por: Gabriela Santos*

Com o objetivo de combater os ataques ideológicos e orçamentários contra o ensino superior e a produção científica no Brasil, o Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), em parceria com a Cajuína Filmes, lança o documentário Educação e Ciência por um Brasil que dá certo. Dirigido por André Manfrim, o filme de 25 minutos tem classificação indicativa livre e faz parte das iniciativas da Campanha "Lutar não é Crime!". A obra busca resgatar a esperança e defender as instituições públicas de ensino e pesquisa como patrimônios do povo brasileiro.

O lançamento nacional do documentário ocorrerá em 16 de setembro (quarta-feira), às 17h, na Casa da Cultura Japonesa da USP (Câmpus Butantã), em São Paulo. Após a estreia paulista, a produção seguirá em turnê de lançamento regional por outras cinco capitais brasileiras, sempre às 17h: em 17 de setembro, será exibida no Rio de Janeiro (RJ), no Salão Nobre IFCS/UFRJ; em 23 de setembro, em Brasília (DF), no Auditório da Adunb (Câmpus Darci Ribeiro); em 24 de setembro, em Salvador (BA), na Praça das Artes UFBA (Câmpus Ondina); em 30 de setembro, em Manaus (AM), no Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas; e, por fim, 7 de outubro, em Curitiba (PR), no Cine Passeio.

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A produção traz à tona dados expressivos que comprovam o papel estratégico das instituições públicas para o desenvolvimento socioeconômico e científico do país. No campo da pesquisa e da inovação, mais de 95% da ciência brasileira é produzida dentro das universidades públicas, as quais também se destacam no cenário tecnológico: de acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi), quatro das seis maiores instituições requisitantes de patentes no Brasil pertencem à rede pública de ensino superior.

Além do avanço científico, esses dados revelam um forte impacto na inclusão social e no mercado de trabalho. Nos últimos 20 anos, a presença de estudantes negros e negras nas universidades públicas cresceu mais de 22%, representando hoje 51,2% do total de matriculados, sendo que 64,7% dos alunos são oriundos de escolas públicas e 70,1% pertencem a famílias com renda mensal *per capita* de até 1,5 salário-mínimo. Essa formação reflete diretamente na economia, visto que dados do IBGE apontam que a taxa de emprego informal é 45% menor entre pessoas com ensino superior completo em comparação com quem concluiu apenas o ensino médio, e profissionais graduados ganham, em média, 148% a mais.

O documentário conta com a participação de lideranças estudantis e sindicais, personalidades públicas, como Jeferson Tenório, Bianca Borges e Cláudio de Souza Mendonça, além de depoimentos de cidadãos que têm suas vidas transformadas diariamente pela universidade pública. Com roteiro e pesquisa assinados por Raíza Rocha, Leandro Olímpio e André Manfrim, o filme conta com produção executiva de Diego Marques e Gabriel Casoni, montagem de Thiago Mahrenholz, direção de fotografia de Daniel Martinez e Gabriel Barrella, trilha sonora de Gabriel Serapicos e programação visual do Miwe Studio.

Não perca

- Filme: Educação e Ciência por um Brasil que dá certo (Documentário, 2026, 25 min).

- Classificação: Livre.

- Produção: Andes-SN e Cajuína Filmes.

Estagiária sob a supervisão da Ana Sá*