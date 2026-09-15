Orquestra Sinfônica apresenta concerto pela paz em Brasília

Correio Braziliense

Apresentação marca o Dia Internacional da Paz. - (crédito: Divulgação/Teatro Nacional)

*Por Ana Bispo Calisto

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro apresenta, em 21 de setembro, às 20h, o Concerto pela Paz, no Teatro Nacional, em Brasília. A apresentação marca o Dia Internacional da Paz e terá participação dos Embaixadores da Paz Maria Paula e do maestro Cláudio Cohen.

Sob regência de Cohen, a orquestra apresenta um repertório sobre fraternidade, esperança e união entre os povos, com obras como a Nona Sinfonia de Beethoven e Imagine, de John Lennon. A programação também inclui as Peace Talks, com breves reflexões sobre diálogo, tolerância, empatia, cooperação, pertencimento e responsabilidade coletiva.

A entrada é gratuita, a retirada dos ingressos deve ser feita pelo Sympla. Classificação indicativa é de 7 anos.





Anote

Data: 21 de setembro

Local: Teatro Nacional Claudio Santoro - Brasília

Entrada: gratuita, retirada de ingressos pelo Sympla

Classificação indicativa: 7 anos

*Estagiária sob supervisão de Ana Sa