Orquestra Sinfônica apresenta concerto pela paz em Brasília

Com obras como a Nona Sinfonia de Beethoven e Imagine, de John Lennon, o repertório busca refletir sentimento de esperança e fraternidade

Início Eu estudante Cultura
Correio Braziliense
postado em 15/09/2026 18:48
Apresentação marca o Dia Internacional da Paz. - (crédito: Divulgação/Teatro Nacional)
Apresentação marca o Dia Internacional da Paz. - (crédito: Divulgação/Teatro Nacional)

*Por Ana Bispo Calisto


 


Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro apresenta, em 21 de setembro, às 20h, o Concerto pela Paz, no Teatro Nacional, em Brasília. A apresentação marca o Dia Internacional da Paz e terá participação dos Embaixadores da Paz Maria Paula e do maestro Cláudio Cohen. 


Sob regência de Cohen, a orquestra apresenta um repertório sobre fraternidade, esperança e união entre os povos, com obras como a Nona Sinfonia de Beethoven e Imagine, de John Lennon. A programação também inclui as Peace Talks, com breves reflexões sobre diálogo, tolerância, empatia, cooperação, pertencimento e responsabilidade coletiva.


A entrada é gratuita, a retirada dos ingressos deve ser feita pelo Sympla. Classificação indicativa é de 7 anos.




Anote


Data: 21 de setembro 


Local: Teatro Nacional Claudio Santoro - Brasília


Entrada: gratuita, retirada de ingressos pelo Sympla 


Classificação indicativa: 7 anos 


 


*Estagiária sob supervisão de Ana Sa


Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação