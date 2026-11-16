*Por Ana Bispo Calisto
O lançamento do livro Piloto Automático – Como líderes desafiam o status quo e criam culturas que fazem pessoas normais entregarem resultados extraordinários, de Lucas Marques Vieira, CEO da Toric Transformação Organizacional, ocorrerá nesta quarta-feira (18), às 19h30, na Conquer Business School, em Brasília.
Publicado pela Actual Editora, o livro aborda como comportamentos automáticos influenciam decisões, relações de trabalho e resultados nas empresas, além de discutir os desafios da liderança contemporânea e a transformação da cultura organizacional.
A programação contará com a palestra Do piloto automático à alta performance, que apresentará reflexões sobre liderança e construção de ambientes corporativos mais eficientes. A expectativa é reunir representantes de empresas como Evolve, Central IT, Montreal Viagens e Grupo3SA, entre outras.
Anote
- Evento: Lançamento do livro Piloto automático
- Autor: Lucas Marques Vieira
- Data: Quarta-feira (18)
- Horário: 19h30
- Local: Conquer Business School, Brasília - DF
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá