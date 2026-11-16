Correio Braziliense

Lançamento - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

O lançamento do livro Piloto Automático – Como líderes desafiam o status quo e criam culturas que fazem pessoas normais entregarem resultados extraordinários, de Lucas Marques Vieira, CEO da Toric Transformação Organizacional, ocorrerá nesta quarta-feira (18), às 19h30, na Conquer Business School, em Brasília.

Publicado pela Actual Editora, o livro aborda como comportamentos automáticos influenciam decisões, relações de trabalho e resultados nas empresas, além de discutir os desafios da liderança contemporânea e a transformação da cultura organizacional.

A programação contará com a palestra Do piloto automático à alta performance, que apresentará reflexões sobre liderança e construção de ambientes corporativos mais eficientes. A expectativa é reunir representantes de empresas como Evolve, Central IT, Montreal Viagens e Grupo3SA, entre outras.

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Evento: Lançamento do livro Piloto automático

Lançamento do livro Piloto automático Autor: Lucas Marques Vieira

Lucas Marques Vieira Data: Quarta-feira (18)

Quarta-feira (18) Horário: 19h30

19h30 Local: Conquer Business School, Brasília - DF

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá