Correio Braziliense

Caderneta científica incentiva a investigação climática na 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - (crédito: Divulgação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)

O projeto de cooperação técnica internacional Ciência&Clima iniciou, nesta terça-feira (24), a distribuição gratuita da Caderneta científica: meus primeiros passos na investigação climática durante a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), realizada em Brasília (DF). A iniciativa integra a programação do principal evento brasileiro voltado à popularização da ciência.

Com linguagem acessível e ilustrações voltadas ao público estudantil, o material propõe experimentos práticos de observação territorial e apresenta explicações sobre mudanças climáticas, mecanismos do aquecimento global e distinção entre tempo e clima. A proposta busca conectar o cotidiano dos jovens aos desafios climáticos globais e despertar interesse pelas carreiras nas ciências exatas.

Executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), o Ciência&Clima atua no fortalecimento das capacidades nacionais na implementação da Convenção do Clima, apoiando conscientização sobre os impactos da mudança do clima no Brasil.