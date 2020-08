Veja ao vivo: audiência de conciliação sobre aulas na rede particular

E Eu E Estudante

(foto: YouTube/Reprodução)

Audiência de conciliação sobre a volta às aulas da rede particular do Distrito Federal ocorre na tarde desta quinta-feira (20/8) e é transmitida pelo canal do YouTube do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Confira ao vivo:

Participam do encontro representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF).

Encontro virtual entre MPT, Sinepe e o Executivo local foi determinado por desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10).