7,6 milhões de estudantes não tiveram aulas na segunda semana de agosto

RR Renata Rios

(foto: Colégio Objetivo/Divulgação)

Entre as informações analisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta sexta-feira (4/9) novos dados da PNAD covid-19, está a situação dos estudantes na segunda semana de agosto. O levantamento apontou que o Brasil tem cerca de 45,8 milhões de alunos que frequentavam escolas ou universidades.

Do total, 7,6 milhões de estudantes não tiveram aulas no período, número que representa 16,6% do total. Esse contingente registrado foi menor, comparado à semana anterior, que registrava 17,9% dos estudantes nesta condição.

Comparado ao período entre 28 de junho e 4 de julho, os números também mostram queda, nesta semana os estudantes que frequentavam escolas ou universidades e não tiveram atividades escolares somavam 9 milhões, ou 20% dos estudante.