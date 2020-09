Colégio Militar de Brasília retoma aulas presenciais na segunda-feira

AL Ana Lídia Araújo*

Começando pelos anos finais dos ensinos médio e fundamental, o Colégio Militar de Brasília retoma as aulas presenciais a partir de próxima segunda-feira (21/9) - (crédito: Marília Lima/Esp.CB/D.A Press)

A volta às aulas presencias do Colégio Militar de Brasília (CMB) está marcada para a partir da próxima segunda-feira (21/9). Segundo o calendário divulgado pela instituição, o retorno será feito de forma escalonada, começando pelo 3º ano do ensino médio e o 9º ano do fundamental.



Na terça-feira (22/9), voltam às salas de aula os alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio e os 6º e 8º anos do fundamental. Por fim, retornam os alunos do 7º ano no dia seguinte. Além das aulas, o cronograma inclui atividades psicossociais, que objetivam apoiar a saúde mental e física dos estudantes.

De acordo com o informativo da escola, todos os estudantes devem ir à escola duas vezes por semana, com exceção do 3º ano do ensino médio que terá três dias de aulas presenciais. Quando em casa, os alunos continuarão estudando pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA).



Segundo a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (Depa) do Ministério da Defesa, pasta responsável pelo Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), a retomada presencial seguirá uma “rígida vigilância sobre os protocolos sanitários previstos para essa situação”. Em nota, a diretoria afirmou que na entrada das escolas terão postos de triagem, com álcool para higienização das mãos e de objetos e aferição de temperatura.



Além disso, a pasta afirma ainda que as instituições estão desinfetadas e organizadas para que se mantenha a distância mínima de 1,5 metro entre alunos, professores e demais profissionais.

Aulas presenciais da rede pública do DF continuam suspensas



No Distrito Federal, o retorno presencial da rede pública de ensino está suspenso e, segundo previsão do secretário de Educação, Leandro Cruz, devem retornar somente após a vacina contra a covid-19.



Em nota, o Ministério da Defesa reforça, porém, que os colégios militares se enquadram como estabelecimentos de ensino oficial de natureza ‘sui generis’ (peculiares), ou seja, respondem ao Exército, que determinou a reabertura de todas as escolas militares do país, assim como já estão as unidades de Manaus (AM), Belém (BH) e no Rio de Janeiro (RJ). “Entende-se que os colégios militares reúnem excelentes condições para o retorno de seus alunos às atividades presenciais, o que ocorrerá a partir do próximo dia 21 de setembro”, escreveu o Depe, em nota.



Desde agosto, o general de Divisão Francisco Carlos Machado, diretor do Depa, tem afirmado que o Sistema Colégio Militar do Brasil está pronto para retomar as aulas presenciais.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.