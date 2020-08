Volta às aulas na rede pública de ensino do DF está suspensa

E Eu E Estudante

Salas de aula continuarão vazias por mais tempo - (foto: Ana Rayssa/Esp. CB)

A volta das aulas presenciais nas escolas públicas do Distrito Federal está mais longe de virar realidade. O governador Ibaneis Rocha (MDB) suspendeu o calendário previsto para o retorno.

O decreto que autoriza a retomada continua valendo, mas a nova determinação de Ibaneis deixa para a Secretaria de Educação (SEE-DF) a missão de pensar num novo calendário.

Em entrevista coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (19/8), os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Educação, Leandro Cruz; de Governo, José Humberto Pires; e de Saúde, Francisco Araújo; falaram sobre o combate à covid-19 no DF.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, esclareceu que 31 de agosto era uma data de referência, de possibilidade de volta às aulas, mas tudo dependeria da evolução da pandemia. Ele informa que a análise foi feita “dia a dia, semana a semana e mês a mês para saber qual seria o momento mais seguro e mais indicado para retomar com as aulas do sistema híbrido, onde o estudante cursa metade (das atividades) presencialmente e metade de forma remota”.

A decisão de suspender o calendário foi tomada após reunião do secretário com cerca de 700 diretores de escolas. “Apesar de as escolas estarem prontas para o retorno, nós não achamos que este é o momento mais indicado”, aponta. Apesar disso, ele destaca que o aprendizado não para. “Quero deixar claro que o ensino remoto hoje é uma realidade que tem dado certo”, garante.

Segundo o secretário, há quase 460 mil estudantes cadastros na plataforma de aprendizagem virtual, além de mais de 4,3 milhões de acessos ao sistema por parte de alunos e mais de 798 mil acessos de professores. “Então, nós temos hoje aula remota com condições de atender aos nossos estudantes. Tomamos a decisão (de suspender o calendário de volta presencial pensando) na preservação da vida e da saúde”, afirmou.

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha observa que, os dias fixados no decreto do governador Ibaneis Rocha para reabertura das escolas, tanto públicas, quanto particulares, eram datas de partida, autorizando o retorno a partir daquele momento. “O que está sendo feito agora é uma pura e simples adequação da realidade atual de acordo com dados e fatos”, diz. Ele esclarece ainda que as aulas da rede pública ficam adiadas desde já, sem “necessidade de qualquer outro ato normativo por parte do governador para efetivar esse adiamento”. No caso das escolas particulares, as aulas já estão suspensas por determinação judicial.





A reunião ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Buriti. Assista abaixo:

#AOVIVO | Coletiva de imprensa sobre o combate à Covid-19. ???? https://t.co/7SkO7QOudq — Agência Brasília (@AgenciaBrasilia) August 19, 2020

*Aguarde mais informações