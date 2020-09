Volta às aulas da rede particular ocorre como previsto, avalia Sinepe

E EuEstudante

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF), Álvaro Domingues, avaliou em vídeo a primeira semana da reabertura das escolas particulares de ensino infantil do DF. De acordo com o presidente, a retomada ocorreu como o previsto: com escolas empenhadas em obedecer o protocolo de segurança e com estudantes compreendendo as mudanças.





As aulas presenciais da educação infantil da rede particular foram retomadas na última segunda-feira (21/9). Segundo Álvaro Domingues, aproximadamente 60 escolas filiadas ao Sinepe retornaram nesta EuEstudante semana e mais de 100 escolas não filiadas ao sindicato também abriram as portas. “Nessa semana, tudo ocorreu normal, e pretendemos continuar com o mesmo rigor e empenho ao longo das próximas semanas.”, afirma o presidente do sindicato.



A volta presencial é opcional, e por isso pelo menos um terço dos estudantes frequentaram as aulas presenciais de segunda a sexta-feira, enquanto os demais continuaram recebendo a aprendizagem remota.



