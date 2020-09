Volta às aulas: pelo menos 180 escolas particulares já reabriram, diz Sinepe

E EuEstudante

Segunda semana de volta às aulas presenciais continua como o previsto pelo sindicato - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A.Press)

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF), Álvaro Domingues, avaliou em vídeo a segunda semana da reabertura das escolas particulares de ensino infantil do DF. De acordo com o presidente, ao todo, 180 escolas retomaram as atividades presenciais.



As aulas presenciais da educação infantil da rede particular foram retomadas em 21 de setembro e, desde então, segundo Álvaro Domingues, não houve nenhuma intercorrência significativa capaz de provocar uma nova suspensão.



A volta presencial é opcional, e por isso pelo menos 30% dos estudantes frequentaram as aulas presenciais desde a retomada, enquanto os demais continuaram recebendo a aprendizagem remota. “Esperamos contemplar as duas demandas: tanto a presencial, quanto a aprendizagem remota”, afirma Álvaro.



Dando sequência à retomada das aulas da rede particular autorizada pela Justiça, em 19 de outubro ocorre a volta do ensino fundamental II e, por fim, em 26 de outubro, retornam os alunos do ensino médio e profissionalizante.