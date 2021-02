Encceja: Inep oferece material de estudo para participantes

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/Casal)

Os inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 agora têm material material de estudo gratuito e on-line. As apostilas com conteúdos do ensino fundamental e médio, além de provas e gabaritos de edições anteriores, estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As abordagens são diferentes em cada apostila, dependendo da etapa avaliada, além disso, também são oferecidos materiais para professores. Confira os temas abordados:

Ensino fundamental: matemática, ciências, história e geografia, e língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física;

matemática, ciências, história e geografia, e língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física; Ensino médio: ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias;

ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias; Professores: sugestões de trabalho que direcionam os professores em relação ao desenvolvimento das competências e habilidades que estruturam o exame.

As provas do Encceja 2020 ocorrem em 25 de abril. Ao todo, são 1.799.385 jovens e adultos inscritos e a maioria, 81,6%, busca a certificação no ensino médio.