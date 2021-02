Nova Zelândia vai distribuir gratuitamente absorventes nas escolas

E EuEstudante

(crédito: Polina Zimmerman/Pexels)

Nesta quinta-feira (18/2), a premiê da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que o governo fará distribuição gratuita de absorventes para todas as escolas do país a partir de junho. O programa "Pobreza Menstrual” visa impedir que as alunas faltem às aulas por não terem condições de pagar por absorventes.



De acordo com Jacinda Ardern, uma em cada 12 jovens no país faltam às aulas por causa da chamada "pobreza menstrual". A iniciativa para remediar a situação deve custar cerca de US$ 18 milhões (cerca de R$ 98 milhões) ao governo do pais ate 2024.



O anúncio vem seis meses depois do projeto-piloto ser implantado em 15 escolas da região de Waikato, que beneficiou 3,2 mil estudantes e foi considerado um sucesso pelos governantes.



Outros países que tomaram a medida



A Nova Zelândia é o segundo país do mundo a anunciar uma medida do tipo. Em novembro, a Escócia aprovou uma lei que oferece o produto gratuitamente para quem precisar.



Além disso, na Inglaterra, escolas disponibilizaram produtos sanitários para jovens estudantes, e alguns estados nos Estados Unidos também aprovaram leis para que absorventes sejam distribuídos gratuitamente nas escolas.?