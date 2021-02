Manifestações contra cortes na educação ocorrem nesta quinta-feira (25)

EE Eu Estudante

(crédito: Une / divulgação )

Nesta quinta-feira (25), estão convocadas mobilizações contra cortes orçamentários na educação. Organizadas pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG), as manifestações ocorrem em 16 cidades em todas as regiões do país.

Os atos são contrários aos cortes previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), entre eles o de 17,5% das verbas discricionárias, destinadas ao funcionamento das universidades. Também são contra a PEC emergencial, votada nesta quinta-feira, que pretende retirar o piso mínimo para educação e saúde a fim de viabilizar o retorno do auxílio emergencial. Os cortes ainda têm impacto no Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e na adaptação aos protocolos sanitários que serão exigidos no retorno presencial das instituições públicas.

Ainda são defendidos na mobilização um programa de vacinação mais ágil e o impeachment do presidente Bolsonaro. Manifestantes podem participar nas ruas e pelas redes sociais. Os atos, chamados de “Tsunami na educação”, vai ocorrer em Macapá (AP), São Luís (MA), Belém (PA) Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). Os horários podem ser conferidos nas redes sociais da UNE. Nesta quarta-feira (24) às 18h ocorre o tuitaço com a hashtag #SalvePnaes.

As mobilizações são inspiradas nos atos de 2019 contra os cortes nas universidades federais anunciados pelo então ministro Abraham Weintraub.