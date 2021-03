Consed se manifesta contra suspensão das aulas presenciais nas escolas

E EuEstudante

(crédito: Ivan Aleksic/Unsplash)

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) emitiu nota manifestando preocupação quanto à suspensão das atividades presenciais na educação. No documento, divulgado nesta terça-feira (2/3), o Consed esclarece que entende a realidade atual da pandemia, mas pondera que os cenários regionais são muito diferentes.

Segundo decreto publicado na última sexta-feira (26/2), todos os tipos de aulas presenciais seriam suspensas no Distrito Federal a partir de domingo (28/2). A restrição vale para o ensino público e para o particular, e não há previsão de volta. O lockdown foi determinado como uma ação para conter o avanço do coronavírus no DF.

Um dos argumentos tratados na nota é que a maioria das escolas brasileiras, especialmente na educação pública, está fechada há quase um ano, o que pode causar graves prejuízos para aprendizagem e para os aspectos socioemocionais dos alunos. "O direito à vida e o direito à educação são inalienáveis, complementares e devem ser respaldados, nesse momento de crise pandêmica, em evidências científicas", afirmou em nota.

Em respeito à ciência, às condições e às diversidades locais, o conselho sugere que os comitês científicos, as autoridades sanitárias e os gestores educacionais definam sobre o modelo organizacional de ensino nas escolas. Também é preciso garantir a segurança para estudantes e profissionais.

O Consed também aconselha que sejam observados os possíveis prejuízos educacionais que podem penalizar milhões de estudantes brasileiros.