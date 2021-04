Inep disponibiliza material extra para participantes do Encceja

EE Eu Estudante

Com o adiamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 para o segundo semestre de 2021, os participantes terão mais tempo de preparação para as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ajustou o cronograma levando em consideração o cenário da pandemia de covid-19 no Brasil. A aplicação ocorrerá em 29 de agosto, e não mais em 25 de abril. Até lá, os inscritos contam com materiais de estudo gratuitos, disponíveis no portal do Instituto.

As apostilas foram desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) e contam com conteúdos de todas as etapas e áreas de conhecimento abordadas no Encceja. Além disso, também é possível acessar provas e gabaritos de edições anteriores do exame. Para os inscritos interessados na certificação do ensino fundamental, estão disponíveis conteúdos de matemática, ciências, história e geografia, assim como de língua portuguesa, estrangeira, artes e educação física.

As apostilas para a certificação do ensino médio são de ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Na página do Encceja, no portal do Inep, há, ainda, uma série de outros materiais voltados especificamente para os professores. O objetivo é auxiliar os profissionais na preparação dos estudantes em relação ao desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pelo exame.