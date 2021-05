Atiradores matam 11 e ferem 30 em escola na Rússia

E EuEstudante

(crédito: Yegor AleyevTASS/Getty Images)

Ao menos 11 pessoas foram mortas e 30 ficaram feriadas em um ataque a tiros em uma escola na cidade russa de Kazan, nesta terça-feira (11/5), segundo a mídia local. O número total de feridos ainda não foi divulgado.

Um dos atiradores foi morto e o outro foi preso, anunciou a imprensa russa. "O segundo agressor que atacou a escola em Kazan e que se escondeu no prédio foi morto", disse uma fonte das forças de segurança. Entre os mortos estão estudantes e um professor.

A agência de notícias RIA disse que uma explosão foi ouvida na escola. Imagens postadas nas redes sociais mostraram um jovem sendo imobilizado por um policial nos arredores do prédio. As autoridades garantem que a situação está sob controle e descartam a hipótese de ação terrorista.

Atentados em escolas são raros na Rússia. Um dos últimos grandes ataques desse tipo ocorreu no território anexado da Crimeia, em 2018, quando um estudante universitário matou 19 pessoas antes de tirar a própria vida.

Kazan é a capital da região de maioria muçulmana do Tartaristão e está localizada a cerca de 725 km a leste de Moscou.

Presidente pede revisão da lei de porte de armas

Em resposta ao ataque, o presidente Vladimir Putin ordenou uma revisão da regulamentação de armas da Rússia.

"O presidente ordenou que uma nova estrutura seja elaborada com urgência sobre o tipo de armas autorizadas para circulação entre a população civil, levando em consideração o modelo usado no tiroteio em Kazan", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.