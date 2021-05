Sinpro-DF defende que gestores de escolas tenham prioridade na vacinação

GC Gabriella Castro*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (17), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que professores e pessoas de 30 a 49 anos com comorbidades devem ser vacinados nesta semana. De acordo com a Secretaria de Educação, os imunizantes vão ser aplicados primeiro nos profissionais das creches a partir desta quinta-feira (20).



Para o diretor do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) Samuel Fernandes, a vacinação deveria começar pelos gestores das escolas, que atuam de forma presencial. “Não poderia começar de outra forma, até porque são os gestores que estão na linha de frente”, argumenta. “Eles que atendem a comunidade escolar, mantém as escolas abertas, entregam material impresso, recebem os materiais, então, recebem as pessoas na escola”.



A diretora Letícia Montandon afirma que o processo de vacinação no Distrito Federal está atrasado e que profissionais da educação enfrentam problemas pois há poucas vacinas. “Nós entendemos que o importante é começar, independente do segmento, todos os trabalhadores da educação estão ansiosos”, comenta.

Letícia pede “que o Governo garanta vacina para todos os profissionais da educação”. “E nós continuamos afirmando que temos trabalhadores na educação que nunca deixaram de frequentar as escolas”.



Aspa-DF pede reabertura das escolas



A Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF (Aspa-DF) defende que professores tenham prioridade na vacinação. Para a Aspa, “as escolas públicas precisam voltar com as aulas presenciais para as famílias que precisam desas instituições funcionando”.

Em nota, a associação cita pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que afirma que os alunos mais prejudicados com a falta de aula presencial são crianças de 6 a 10 anos de idade.



“Considerando o lapso temporal de 14 meses sem aulas presenciais para milhares de alunos da rede pública, as diversas necessidades que muitas famílias carentes estão passando, o número de violência doméstica ter aumentado, o índice de evasão escolar ter aumentado, nós apoiamos a vacinação antecipada e pedimos ao governador que reabra as escolas urgentemente!”, declara.

Sinproep-DF levanta dados dos professores para a vacinação



Com o objetivo de auxiliar o Governo do Distrito Federal (GDF) na vacinação da classe, o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep-DF) criou um formulário para levantar dados de educadores. Os profissionais devem responder até às 12h de sexta-feira.