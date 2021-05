Covid-19: Servidores de creches começam a ser vacinados na quinta (20/5)

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta segunda-feira (17/5) que, ainda esta semana professores de creches e pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos devem ser inseridas no público alvo da campanha de vacinação contra a covid-19. A ampliação poderá ser feita a partir do recebimento de 85,2 mil imunizantes que serão entregues pelo Ministério da Saúde.

O Secretário de Educação, Leandro Cruz, antecipou que o plano de vacinação dos educadores do DF teria início por aqueles que lidam com crianças menores. Segundo a pasta, esse público é composto por cerca de 10 mil pessoas. O governador afirmou ao Correio que a expectativa é que essa nova etapa da campanha tenha início até quinta-feira (20/5).

A previsão do Ministério da Saúde é que as doses comecem a ser distribuídas para as unidades da Federação a partir desta terça-feira (18/5). Assim, após chegarem, a Secretaria de Saúde local deve abrir o agendamento para as pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 49 anos definirem a data, horário e local de vacinação.

Por ora, trabalhadores da saúde, forças de segurança, idosos até 60 anos, pessoas com comorbidades de até 50 anos e mulheres grávidas e puérperas com doenças crônicas, por exemplo, podem se vacinar. Apenas os idosos, grávidas e mulheres até 45 dias após darem à luz não necessitam de agendamento. As pessoas com comorbidades podem se cadastrar e agendar a vacinação por meio do site: vacina.saude.df.gov.br. As categorias profissionais precisam aguardar a abertura de vagas específicas para poderem agendar a imunização.

Quem recebeu a primeira dose e deseja tomar a segunda, basta comparecer ao local indicado no dia marcado no cartão de vacinação. Não é preciso agendamento.

Até este domingo (16/5), o DF já havia recebido 1.064.240 doses de vacinas contra o coronavírus. Com isso, 18,19% da população da cidade foi imunizada com a 1ª dose e outros 9,55% completaram a vacinação.