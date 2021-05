Morre Wagih Rassi, professor do Seriös, aos 45 anos, vítima de covid-19

TM Thays Martins

Morreu, nesta quinta-feira (27/5), o professor Wagih Rassi Junior, aos 45 anos. O docente é mais uma vítima da covid-19 no Distrito Federal.

Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês há mais de um mês. A escola chegou a fazer uma campanha de doação de sangue para ajudar no tratamento do professor.

Formado pela Universidade de Brasília (UnB), Wagih era professor de física e coordenador do Colégio Seriös há quatro anos. Wagih também lecionou no Colégio Sigma, no grupo SEB, no colégio Sagrado Coração de Maria e no Ideal.

Nas redes sociais, o colégio Seriös prestou uma homenagem ao docente. A postagem lembrou que Wagih era um profissional que sempre queria "revolucionar a sala de aula e a escola". "Todas essas características fizeram dele um gigante. A robustez da lacuna que ficará é proporcional ao espaço que ele conseguiu conquistar por seus méritos, por sua dedicação, por sua busca incansável e o desejo ilimitado de percorrer o caminho mais adequado para acertar nas ideias, nos projetos e nas escolhas que, como ele mesmo dizia, eram sempre com boas intenções", diz o texto.

A escola também disse que está em luto e suspendeu as aulas até segunda-feira (31/5).

Ele é o quarto professor da educação básica a morrer, só em maio, vítima da covid-19 no DF. No dia 16, a professora de história do Centro Educacional (CED) 14 de Ceilândia Jussara Ximenes de Oliveira morreu aos 47 anos.

Um dia depois, morreu o professor Roberto Neanes Lima Caribé Pinho, 59 anos. Ele lecionava no CEF Caseb, na Asa Sul.

Na quarta-feira (25/5), a covid-19 vitimou a professora do Centro de Ensino Fundamental do Varjão, Rosiana Souza Silva, de 34 anos.