Covid-19: professor da Asa Sul é o segundo a morrer nesta semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

O professor Roberto Neanes Lima Caribé Pinho, 59 anos, é o segundo educador do Distrito Federal a morrer em decorrência da covid-19 nesta semana. Segundo o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF), o docente morreu no hospital Home, vítima de uma sepse causada pelo coronavírus.

O professor lecionava matemática no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Caseb , na Asa Sul. Em nota de pesar, o sindicato informou que Roberto faleceu no domingo (16/5). "Mais uma vítima da pandemia que matou mais de 8.300 brasilienses, ele ainda poderia estar entre nós caso o processo de imunização, que anda a passos lentos, o tivesse alcançado a tempo. Roberto tinha 59 anos. A perda de vidas tão valiosas causa indignação em toda a categoria", diz a nota.

O velório será nesta terça-feira (8/5), às 13h, na capela 8 do cemitério Boa Esperança. O sepultamento ocorre na sequência, às 15h.

Jussara



No mesmo dia, morreu a professora de história do Centro Educacional (CED) 14 de Ceilândia Jussara Ximenes de Oliveira, 47 anos, vítima da covid-19. A docente faleceu em casa, em Taguatinga, e foi encontrada morta pela vizinha.

A madrasta Maria das Graças do Santos, 63 anos, contou que Jussara estava relatando muita falta de ar, mas não conseguiu chegar ao hospital a tempo de receber atendimento. "Ela recebeu o exame para covid-19 com resultado positivo um ou dois dias antes. O médico deu receituário com remédios e mandou ela voltar para casa", afirmou a moradora do Jardim Botânico.

No domingo (16/5) pela manhã, Jussara informou a uma vizinha que estava saindo de casa para deixar os cachorros em um hotel e se dirigir a um hospital. "Algum tempo depois, de tarde, sem ter novas notícias, a vizinha foi atrás, entrou no apartamento e a encontrou caída", contou Maria das Graças. "A única coisa que eu quero é que ela descanse e tenha muita paz", despediu-se a madrasta.