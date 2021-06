Doses da vacina Janssen serão destinadas à imunização de professores

JM Júlia Mano*

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou na manhã desta quinta-feira (10), que as doses da vacina da Janssen, imunizante da farmacêutica Johnson & Johnson contra covid-19, serão designadas para a imunização de professores da rede pública. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou em coletiva de imprensa que todas as 38 mil doses do imunizante serão reservadas para a categoria e estão previstas para chegarem no DF entre domingo (13) e terça-feira (15).

A chegada antecipada de 3 milhões de doses do imunizante ao Brasil foi informada pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, na última sexta-feira (4) durante entrevista ao CB.Poder. No entanto, a vacina tem prazo de validade para até 27 de junho.

Em razão disso, o secretário da Casa Civil afirmou que será feito uma campanha ampla de vacinação para aplicar o imunizante em todo o público até a data de validade. Gustavo Rocha também informou que será encaminhado pela secretaria de educação à da saúde, a lista de professores separado por escola para agilizar a imunização do grupo. "No momento em que for confirmado a chegada dessas vacinas, será necessário que eles busquem efetivamente e imediatamente os pontos de vacinação", ressalta.

De acordo com o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, há cerca de 36 mil educadores atuando na rede pública. "Esperamos que realmente se concretize a vacinação de todos os professores e demais profissionais da educação e não fique somente na promessa", declara o diretor do Sinpro-DF, Samuel Fernandes.

A vacina da Janssen, fabricada pela farmacêutica Johnson & Johnson, se baseia na tecnologia de vetor viral não replicante (adenovírus). Ou seja, é utilizado o vírus que causa resfriado comum modificado – que não se replica e não causa a doença – e dentro dele é colocado um pedaço da proteína "S" do Sars-CoV-2. Nos testes clínicos, a vacina teve eficácia comprovada de 66%. Até o momento, o imunizante é o único disponível que oferece proteção completa contra a covid-19 com a aplicação de uma dose.

Com isso, a categoria será totalmente imunizada antes da retomada das aulas presenciais da rede pública que está prevista para agosto deste ano. "Se o governo garantir as condições sanitárias adequadas, inclusive com a redução do número de alunos em sala de aula, poderemos retornar ao presencial no segundo semestre, mas o governo precisa garantir o retorno com segurança", pondera Samuel.



Procurada pelo Correio Braziliense, a assessoria do Ministério da Saúde informou não há data confirmada para receber as doses da vacina da Janssen e que aguarda confirmação do laboratório. A data será divulgada pela pasta após essa definição.



