Secretaria de Educação explica a suspensão da vacinação de professores

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) informou que entrou em contato com Denílson Bento da Costa, secretário Executivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), após professores que receberam a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca entre os dias 21 de maio e 2 de junho denunciarem que não puderam receber a segunda aplicação do imunizante nesta manhã de terça-feira (27/7).

Ao atender o sindicato, Deniílson disse que que a secretaria já tomou as providências para evitar esse tipo de impedimento nos postos de saúde. Ele também informou que conversou com o médico responsável pelo Comitê de Vacinação para que seja passada uma circular em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Regionais de Saúde a fim de deixar os(as) profissionais de saúde avisados(as) dessa antecipação.

Segundo a nota oficial do Sinpro-DF disponível em seu site oficial, o secretário informou que “todos os professores estão autorizados a vacinar ao completarem 60 dias”, afirmou. Além disso, o executivo disse que que aqueles que não tiveram 60 dias completos de intervalo de vacinação não serão imunizados: “Isso é uma constante. Não vai ser só um dia. A partir de 60 dias da primeira dose, o professor pode ir a qualquer momento tomar a segunda dose. Mas é bom que fique claro: ele só pode ir depois que completar 60 dias do dia que tomou a primeira dose da AstraZeneca".



O órgão sindical aconselha para que os professores aptos para a vacinação anotem o nome e número do posto de saúde caso sejam impedidos de tomar a segunda dose da AstraZeneca. Após a denúncia, o Sinpro-DF irá contatar a SEE-DF para tomar as providências cabíveis. É importante também lembrar de levar o cartão de vacina para atestar que existe um intervalo maior do que 60 dias da última aplicação.