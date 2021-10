"Não é momento", diz Ibaneis sobre eleição de diretores de escolas públicas

CM Cibele Moreira

O governador Ibaneis Rocha (MDB) recorreu às mídias sociais para defender a manutenção dos diretores de escolas públicas da capital federal por mais um ano no cargo. Nessa terça-feira (5/10), o chefe do Palácio do Buriti enviou à Câmara Legislativa (CLDF) uma proposta que prevê o atendimento a essa demanda.

Se aprovada em dois turnos na Casa e, posteriormente, sancionada pelo Executivo local, a medida permitirá que os gestores eleitos no último pleito continuem na função. O objetivo, segundo Ibaneis, é dar "mais tranquilidade" à comunidade escolar. "A volta às aulas exige concentração máxima de nossos diretores, professores, (de) alunos e familiares, e não é o momento de fazer uma eleição", escreveu o governador em uma rede social.

"Com a proposta, estamos mantendo essa conquista da comunidade escolar, que é a eleição democrática dos diretores, e preservando o interesse maior de todos, que é a volta à normalidade da educação pública", completou Ibaneis.

Nos últimos dias, o assunto gerou impasse entre os dois Poderes. Sem receberem o projeto de lei que trata da reeleição dos diretores, parlamentares da oposição, independentes e até da base na CLDF obstruíram a votação de projetos encaminhados pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O envio da proposta deve melhorar a interlocução entre o Legislativo e o Executivo.

Os parlamentares retomaram a avaliação de matérias que aguardavam apreciação. Entre elas, há propostas de remanejamento de R$ 620,7 milhões em crédito — duas delas no valor de R$ 287,5 milhões, para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

O secretário de Saúde, Manoel Pafiadache, e o diretor-presidente do Iges-DF, Gislei Morais de Oliveira, participaram de plenária. A portas fechadas, os dois representantes se reuniram com os distritais para pleitear a aprovação de projetos que destinam recursos à saúde.