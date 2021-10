Ibaneis planeja adiar mandato dos diretores de escolas em um ano

EH Edis Henrique Peres

Em reunião com os apoiadores do governo, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu enviar um projeto para prorrogar o mandato dos diretores escolares em um ano. Sem a medida, a nova eleição dos diretores seria realizada em novembro. O governador se reuniu, na manhã desta terça-feira (5/10), com o líder do governo, o deputado distrital Hermeto, em conjunto com o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Rafaela Prudente, e o distrital Cláudio Abrantes.

“É uma solução que ele (Ibaneis) encontrou, haja visto que o governador acha que a pandemia atrapalhou o trabalho de gestão. Ele vai mandar ainda hoje (terça-feira) à Câmara, onde vamos votar a prorrogação do mandato dos atuais diretores até novembro do ano que vem”, declara Hermeto.

Rosilene Corrêa, diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), destaca a importância de se debater outras normas que atualmente regem a gestão dos diretores. “A lei deve passar por um processo de revisão, rever a lei, ver o que é preciso avançar, o que não funcionou. Isso ajuda na democracia”, pontua.

Na avaliação da diretora do sindicato, a prorrogação é adequada. “Por tudo que a pandemia tem provocado, justifica-se esse adiamento. Os gestores no processo pandêmico precisam gerir o novo modelo de escola. Coordenaram uma escola digital de um mês para o outro, e não estávamos preparados para isso. Eles tomaram essa tarefa com muita responsabilidade”, destaca.