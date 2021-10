Mec lançou uma formação para professores da educação infantil

MA Maryanna Aguiar*

Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta terça-feira (19), transmitida pelo seu canal do YouTube, uma formação específica para professores de creches e pré-escolas de todo o país: o Aperfeiçoamento em Educação Infantil.

Trata-se de uma formação totalmente gratuita e autoinstrucional, disponível no Avamec e deverá atingir 593 mil docentes de escolas públicas e privadas.

Segundo o MEC, o objetivo é fazer com que os profissionais se atualizem e reformulem as práticas pedagógicas com base nos objetivos de aprendizagem e nos campos de experiência propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a faixa etária de 0 a 6 anos. Para isso, os docentes terão acesso a vários conteúdos com sugestões práticas de atividades.

“O aprendizado na primeira infância tem o potencial de definir o futuro do indivíduo. Por isso, é tão necessário focar na formação continuada dos professores de creches e pré-escolas, no sentido de ajudá-los a agirem com segurança, seguindo as práticas mais atualizadas e com evidências científicas”, explicou o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, Renato de Oliveira Brito, da Secretaria de Educação Básica (SEB), durante a cerimônia.

A formação totaliza 200 horas, divididas em seis módulos, com os seguintes temas: Conhecer-se e Expressar; Conviver; Participar e Explorar; Brincar; Comunidade Escolar; e Famílias: mãos entrelaçadas. Haverá ainda um módulo extra que oferece subsídios aos professores para auxiliarem os estudantes numa transição de sucesso da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental.

Para o ministério, o Aperfeiçoamento em Educação Infantil levará os docentes a desenvolverem um pensamento cada vez mais crítico e criativo, no sentido de construir com os seus estudantes competências socioemocionais e habilidades de relacionamento e comunicação, responsabilidade na tomada de decisão, autocontrole, além de ressaltar a importância dos vínculos e do afeto no processo de ensino e aprendizagem.

