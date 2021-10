Saúde na lancheira: todos grupos de alimentos têm que estar no dia a dia

AG Aline Gouveia*

Para a nutricionista Mercia Cunha, é preciso, desde cedo, estabelecer uma boa relação das crianças com a comida - (crédito: Mercia Cunha/Divulgação)

A preocupação com uma dieta rica e diversificada deve começar desde a infância para a garantia de uma vida adulta com saúde. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, todos os grupos de alimentos precisam estar presentes no prato diariamente, pois uma dieta balanceada deve conter água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. “A diversidade dietética que fundamenta o conceito de alimentação saudável pressupõe que nenhum alimento específico, ou grupo deles isoladamente, é suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários a uma boa nutrição e a consequente manutenção da saúde”, diz trecho do documento.

Para o nutricionista e professor de nutrição do Iesb Guilherme Theodoro, alimentar-se saudavelmente enquanto criança e adolescente é uma forma de prevenção para quando se chegar à velhice, fase em que o metabolismo fica mais lento. Segundo ele, cada pessoa tem sua própria demanda nutricional, e é importante o acompanhamento profissional. De forma geral, porém, uma alimentação adequada para crianças e adolescentes é a que tenha consumo variado de hortaliças e frutas, sempre tentando evitar alimentos industrializados, açúcares ou frituras.

O nutricionista ressalta que os pais devem estimular os filhos a comerem de forma saudável, restringindo ultraprocessados e oferecendo os naturais, para que eles não percam o vínculo com os alimentos. Denise Mazetti, mãe de Luise, de 7 anos, segue o conselho à risca. Ela conta que, desde pequena, a filha é acostumada a comer lanches saudáveis. “Ela gosta muito de frutas e alimentos ricos em fibras e proteínas”, diz.

Uma alimentação equilibrada é fundamental na fase escolar. “Se eu não tiver uma criança nutrida, pode ser que haja um retardo no aprendizado. Se eu tiver uma criança com todas as necessidades nutricionais atendidas, ela terá um potencial de aprendizado muito maior”, diz Guilherme Theodoro.

Nas escolas de ensino integral, a preocupação com a alimentação é uma questão bem presente. No colégio Serios, a maioria dos alunos faz as refeições no restaurante da escola, que conta com o acompanhamento de uma nutricionista. Quanto aos lanches enviados pelas famílias, Marcela Ferro, professora de gastronomia da escola, orienta que tenham elementos de cada grupo alimentar, com combinações harmônicas, nutritivas e práticas.

A nutricionista do colégio Moraes Rêgo, Mercia Cunha, destaca que é importante haver restrição no consumo de produtos que são altamente calóricos e pouco nutritivos. “Os alimentos ofertados devem ser predominantemente saudáveis, podendo, eventualmente, oferecer à criança aqueles mais calóricos ou menos saudáveis. Dessa forma, é estabelecida, desde a infância, uma boa relação com a comida, em que quase nada é proibido, mas nem tudo é frequente e livremente permitido”, diz a especialista.

O Moraes Rêgo disponibiliza lanche e almoço para as crianças que permanecem em tempo integral e oferece o serviço da Lancheira Saudável, que consiste em um lanche individual para o aluno, com alimentos frescos e naturais. A escola tem lanchonete, e a nutricionista Mercia conta que há restrições na venda de doces, balinhas, refrigerantes e frituras. “A escola tenta equilibrar a alimentação saudável com o gosto dos alunos, mas cabe salientar que os pais têm um papel fundamental na criação de bons hábitos alimentares na criança. E a parceria com a escola pode garantir a continuidade desses hábitos.”

A nutricionista orienta que a lancheira seja térmica, se possível, pois, assim, haverá a possibilidade de incluir uma maior variedade de alimentos. Segundo Mercia, o limão pode ser um grande aliado, pois evita o escurecimento de frutas, como maçã e pera. “Uma boa opção para variarmos o lanche é a associação de frutas com aveia, chia, quinoa e granola. As oleaginosas também poderão fazer parte dos lanches, assim como as frutas secas.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Combinações de lanches

crédito: Mercia Cunha/Divulgação

» Granola, iogurte natural, mel e morango picado

» Pão de forma integral com pasta de frango desfiado e suco de melancia

» Biscoito de polvilho, quadradinhos de queijo, tomate e orégano e suco de maracujá com hortelã

» Bolo de banana com aveia

e suco de morango

» Pão de queijo, suco de laranja com cenoura, frutas com chia e um kiwi

» Pipoca caseira, castanha de caju e vitamina de banana com aveia

» Tapioca recheada com ovo, palitinhos de maçã com gotas de limão e suco de uva

» Bolo de cacau com uva passas, melão e suco de frutas

Fonte: nutricionista Mercia Cunha