"O Enem já tem a cara do governo", diz diretora da Ubes sobre fala de Bolsonaro

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: EVARISTO SA)

Entidades educacionais se manifestaram a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Bolsonaro deu uma declaração, em Dubai, segundo o site G1, a respeito da prova: “O que eu considero muito também: começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem". Para os representantes, a fala significa que o exame está sendo usado como instrumento ideológico do governo.

“O Enem já tem a cara do governo, não é?”, dispara Emanuele Nascimento, diretora da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela pontua que o exame tem o menor número de inscritos em 13 anos, e há quatro dias havia inúmeros alunos ainda sem saber qual o local de realização da prova.

O exame, segundo Emanuele, não pode servir de instrumento ideológico. A prova, deixa claro, é para, além de permitir o ingresso nas universidades, medir o índice de desenvolvimento dos alunos. A diretora afirma que, hoje, está em uma universidade pública graças ao Enem e preza para que ele seja conservado. “Dói muito saber que muitos não terão a oportunidade que eu tive. Sendo eu uma futura professora, futura pedagoga, fico de coração partido ao ouvir e presenciar isso”, lamenta.

O ministro da Educação afirma que Bolsonaro não interferiu no Enem. O chefe do ministério, disse em entrevista à CNN ,"aos alunos e pais" que o Enem está garantido. "As provas foram impressas há meses, já foram encaminhadas. Não há como interferir nem eu, nem o presidente do Inep, nem o presidente da República", completa.

Construção rigorosa

A prova precisa ser completamente técnica, segundo Olavo Nogueira, diretor do Todos Pela Educação. Ele explica que o exame tem um processo de construção rigoroso e complexo, porque tem como premissa central a manutenção do sigilo. “Considerando uma prova que tem como pilar central o sigilo, uma repercussão subjetiva dessas dá a entender que pode ter ocorrido interferência não técnicas, mas de ordem ideológica”, afirma.

"Essa tem sido uma tática recorrente para tentar mascarar problemas de incapacidade de gestão, para dizer o mínimo", diz Olavo Nogueira (foto: Arquivo pessoal)

O objetivo de Bolsonaro, na visão dele, é “mudar o ângulo da conversa”. A finalidade dele seria, então, de incluir o problema da gestão e trazer para o centro do debate o embate cultural. “Com essa fala, ele busca reduzir um problema a uma agenda de costumes”, continua. Segundo o diretor, a grande marca do governo tem sido fazer do ministério uma guerra cultural. “Essa tem sido uma tática recorrente para tentar mascarar problemas de incapacidade de gestão, para dizer o mínimo”, afirma.

Tudo leva a crer que tem algo grave ocorrendo no Inep, de acordo com Olavo. “Extrapola o risco de interferência técnica, ao que tudo indica”, diz. Para ele, tem a ver com uma série de fragilidades da gestão, inclusive, ressalta que “diferentes colorações partidárias” passaram pela administração do órgão e isso nunca ocorreu, sendo uma fato inédito.

Emaranhado de erros

“Essa questão do Inep preocupa a todos nós”, afirma a deputada Rosa Neide (PT-MS). A parlamentar, em entrevista ao Correio, diz que a reunião que houve no Congresso Nacional, na última semana, sobre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deixou claro que há “um emaranhado de erros em relação ao Enem.”

A deputada, junto à Maria do Rosário (PT-RS), elaborou um requerimento de convocação ao ministro da Educação que, nesta quarta-feira (17), será votado na Câmara. Haverá também uma discussão a respeito dos riscos que o Enem corre de não ser realizado.

Segundo Rosa Neide, houve um "um emaranhado de erros em relação ao Enem" (foto: Lula Marques/Divulgação)

Rosa Neide informa que entrou com uma ação no Ministério Público Federal e no Ministério do Trabalho e Previdência Social pedindo o afastamento do presidente do Inep e do ministro da Educação. Segundo ela, o teor do conteúdo do pedido ao Ministério do Trabalho é sobre os 37 exonerados do Inep, que, em suas palavras, “sofreram assédio para mudar o conteúdo da prova.”

“O que o presidente falou é o maior absurdo”, afirma. Segundo ela, o Enem é uma política de estado e independe de quem está no comando. “O responsável pelo Enem são técnicos, e além deles, há uma sala secreta de discussão do conteúdo, onde, pela primeira vez, estranhos puderam entrar”, declara.

“O presidente está completamente fora do ar, confessando o crime”, analisa. Segundo ela, depois da fala, fica claro que o conteúdo da prova foi olhado por alguém. Rosa Neide finaliza dizendo que é papel do parlamento brasileiro fiscalizar e que, por isso, nesta quarta-feira haverá uma reunião na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Estudantes

Emanoelly Dias, 18 anos, diz que não acha, necessariamente, que o presidente esteja correto. “A questão de como é aplicado o ensino é um pouco errada, já que questões extremamente difíceis, que quase não são usadas na vida real, também não tem sido usadas nas áreas que o aluno deseja”, pondera.

Segundo a estudante do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional Logos, o modo como o ensino é transmitido é “ultrapassado”. A jovem ainda diz que o risco de ser cancelado seria uma frustração enorme para quem se preparou o ano inteiro, como ela.

“No momento, meu foco é apenas finalizar as matérias que estão sendo cobradas para a finalização do meu ensino médio”, completa.

Sarah Jully da Silva, 17 anos, frequentadora do Centro Educacional 07 de Ceilândia, considerou a fala do presidente “bastante polêmica”. “Acho extremamente errado essa forma de manipulação, principalmente, em relação a um vestibular muito importante para quem está no ensino médio”, afirma.

Assim como Emanoelly, a jovem se preocupa com o risco de o Enem não ocorrer. “Venho estudando há muito tempo e me preparando”, diz.