Escola pública oferece cursos profissionalizantes no ensino médio

A Secretaria de Educação do Distrito Federal está oferecendo mais de 4 mil vagas para cursos profissionalizantes e cursos de tecnologia e informática. Os Centros de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi Gama) e do Cruzeiro (Cemi Cruzeiro) são as duas únicas instituições de ensino com tempo integral e oferecem esses cursos.As inscrições começaram nesta terça-feira (23) e vão até 05/12, feitas exclusivamente pelo site da Secretaria.

Ao todo, o DF tem 12 escolas, atualmente, que oferecem cursos de formação continuada e de profissionalização. O Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro foi a primeira escola de Brasília a adotar essa metodologia de ensino. Fundada em 1964, com o nome inicial de Ginásio do Cruzeiro, a escola oferecia aulas ao ensino médio apenas no período noturno até 1965, quando passou a ofertar vagas também no período diurno. Os cursos profissionalizantes foram introduzidos entre as décadas de 80 e 90, com administração e contabilidade.

A escola passou a oferecer o ensino médio integrado em 2016, mas apenas com os estudantes do 1º ano. A partir de 2018, todas as turmas do ensino médio passaram a complementar o programa. Para o primeiro semestre letivo de 2022, a instituição está oferecendo 210 vagas para todas as 14 turmas distribuídas. O ingresso é para alunos que irão cursar o primeiro ano do ensino médio integrado ou regular. Para o diretor da escola, Getúlio Sousa Cruz, “o objetivo dessa metodologia, além da formação do aluno no ensino médio, é inserir o aluno no mercado de trabalho. [Ele] sai com as duas formaturas: ensino médio (regular) e profissional em TI”, explica ele.

Novo Ensino Médio

A metodologia usada pela escola desde 2016 é bem parecida com a do Novo Ensino Médio, que chegará nas escolas em 2022. O novo modelo de aprendizagem será feito por áreas de conhecimento que o estudante irá escolher e permitirá que o jovem já conclua o ensino médio com uma formação técnica e profissionalizante. Dessa forma, o estudante sai com dois certificados. Como o Cemi do Cruzeiro já adota essa dinâmica, o Novo Ensino Médio deve “ser inserido no ensino técnico profissionalizante de forma natural. Com suas trilhas e eletivas de acordo com o sistema previsto na Base Nacional Comum Curricular, para o ensino profissionalizante”, esclarece o diretor.



Educação à distância

A escola também oferece modalidade de ensino à distância (EaD), no portal, a equipe da escola diz que “frente ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), principalmente, no que tange acesso a informações disseminadas na rede mundial de computadores, possibilitar atividades realizadas à distância apresenta-se como mais uma ferramenta pedagógica que a unidade escolar por utilizar”. Por causa da pandemia de covid-19, as aulas na rede pública seguiram de forma remota em 2020 e metade de 2021. Para Getúlio, o fato da escola já oferecer aulas EaD facilitou esse processo para os estudantes, e que a instituição obteve bons resultados. O portal da escola também defende o ensino à distância, explicando que tais atividades “podem ser eficazes no objetivo de promover a aprendizagem por respeitar o tempo de aprendizado do estudante e o espaço no qual ele se sente mais à vontade para seus momentos de estudo”.



Outras vagas

Os cursos profissionalizantes e de formação inicial continuada também são oferecidos em outras 11 escolas do DF. Ao todo, somam-se 4.814 vagas para outras áreas também. O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (CESAS), está oferecendo 100 vagas, por meio de sorteio, para formação inicial continuada em jardineiro, assistente administrativo, operador de computador e auxiliar de cozinha. Já o Centro de Educação para Jovens e Adultos e Educação Profissional a distância (Cejaep) está com 300 vagas para técnico em secretaria escolar a distância.

A Escola de Música de Brasília (EMB) tem o edital aberto para 616 vagas de educação técnica e de formação inicial continuada. Algumas dessas vagas requerem comprovação por teste prático. Você pode conferir outras vagas e áreas no site da Secretaria. Os resultados têm data prevista para 16/12.

