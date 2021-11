Chargista Carlos Latuff participa, nesta quarta, de encontro no CED 1 da Estrutural

MS Malu Sousa*

(crédito: Por Circuito Fora do Eixo/divulgação)

Nesta terça-feira (30), a escola cívico-militar Distrito Federal, CED 01 da Estrutural (CED 01) receberá o chargista Carlos Latuff, autor de charges que mostram políciais militares como racistas, para uma roda de conversa com alunos. O chargista virá a Brasília exclusivamente para o evento que tratará sobre liberdade de cátedra e de expressão de jovens, relacionadas à consciência negra.



As charges do autor ganharam repercussão no DF depois que foram expostas no mural da unidade escolar como uma ação especial para o Dia da Consciência Negra, gerando um mal estar entre docentes e militares. Imagens do mural foram parar nas redes e a polêmica com as ilustrações feita por alunos vêm se desdobrando desde o dia 19 de novembro. A direção militar do colégio pediu que as imagens fossem retiradas e a vice-diretora, Luciana Pain, recusou. Pela atitude, corre um processo interno contra Luciana na Corregedoria da Secretaria de Educação.

Pelas redes sociais, Latuff se solidarizou com a vice-diretora e os alunos do CED 01. Para o autor, negar que o Estado é quem mais mata a população preta e pobre no Brasil, é negar um fato e pede o fim reprimendas que impedem ou tentam impedir que esses assuntos sejam discutidos nas escolas. “Se a gente quer combater a violência policial, discutir o papel das polícias e enfrentar o racismo estrutural no Brasil, esse assunto precisa ser debatido sem medo e sem represálias por parte de instituições policiais”, afirma categoricamente.

Durante o bate-papo com os alunos da instituição, Latuff fará uma charge especial para o momento.

*Sob a supervisão de Ana Sá