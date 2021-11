Escolas do DF homenageiam a Consciência Negra, celebrado no dia 20

EE Eu Estudante

(crédito: Divulgação Projeto Cidade Cor)

O mês de novembro é marcado pela reta final do ano letivo na maioria das escolas do Distrito Federal, algumas escolas optam por trazer aos alunos projetos sobre o Dia da Consciência Negra. No Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia (CEM 02), o projeto dura quase o mês inteiro.

Na escola, o projeto Novembro Negro é anual e temático. A edição atual, teve início no dia 10 deste mês, e trouxe como tema o título “Novembro Negro 2021: o despertar de uma nova consciência”. Em nota ao portal do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF), a professora de espanhol e supervisora pedagógica da escola Amanda Freire explica que o tema é motivado pela busca de “uma nova consciência antirracista por meio da revolução na educação básica”, afirma.

Ela diz que este ano, como em todos os outros, a equipe se inspirou em vários nomes da luta antirracista, incluindo a feminista negra norte-americana Angela Davis, e na sua famosa declaração de que “numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. Daí o título incluir a frase ‘o despertar de uma nova consciência’.

O evento conta com palestras, atividades culturais e workshops. As palestras foram feitas de híbrida, virtuais e presenciais. Os estudantes também participaram, no Centro Cultural da própria escola, de uma atividade com integrantes da Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal (GDF) sobre saúde da mulher.

O encerramento das atividades do projeto é neste sábado (20), com apresentações teatrais, musicais, oficinas, workshops e outras atividades pedagógicas. Para o diretor da escola, Eliel de Aquino, a proposta faz parte de outra, o Projeto Consciência Negra e informa que “a partir de 2022, irá funcionar durante todo o ano letivo com envolvimento e participação de todas as disciplinas”, diz.

O Centro de Ensino Fundamental 08 de Taguatinga (CEF 08) também celebrará a data. A escola fará as atividades na tarde desta quinta-feira (18), com participação do rapper LyNDOoN, vencedor do concurso Brasília Independente, produzido pela Rede Globo. O evento será uma roda de conversa sobre representatividade negra na mídia, produzida em parceria com o Projeto Cidade Cor. A escola também irá lançar o portal de notícias da própria instituição.

Para LyNDoN, a iniciativa é importante e necessária para que os alunos possam conversar, apresentar seus pontos de vista e possíveis soluções, além de compartilhar experiências. “Acho extremamente importante e necessária os alunos conversarem entre si, colocar em pontos de vista, colocar em possíveis soluções para problemas e compartilhar suas experiências em relação a várias coisas, né. Principalmente nesse Mês da Consciência Negra”, cita LyNDoN.

O rapper elogia o projeto e também critica o sistema de educação. “Eu já fui aluno de escola, eu sei que nem sempre a escola é interessante. Para a gente principalmente, a galera que vem da favela, como eu. Que tem uma mãe empregada, a mãe solteira que não tá em casa nunca. Você às vezes não está interessado em ir para escola, porque a escola também não é interessante, o formato de ensino do nosso país não é interessante”, diz.