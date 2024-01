Diretores das escolas públicas do DF tomam posse nesta terça (02)

CB Correio Braziliense

Em posse, Celina Leão reforça a importância da educação. - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Na manhã desta terça-feira (2/1), 1.402 novos diretores e vice-diretores das escolas públicas do Distrito Federal tomaram posse em cerimônia realizada no Palácio do Buriti. As equipes foram escolhida por eleições realizadas junto às comunidades escolares em 25 de outubro de 2023, depois de dois anos sem votações, devido a pandemia de Covid-19. O mandato dos gestores terá quatro anos de duração – eles permanecerão nos cargos até 31 de dezembro de 2027, quando um novo pleito definirá o comando de 701 escolas do Distrito Federal.

Ao assinar o termo de posse, a governadora interina Celina Leão, ressaltou a importância da educação para a sociedade: “Ninguém transforma nada se não for através da educação. Se você vê lixo na rua, é porque a pessoa não está recebendo a informação correta. Se a gente perde 35 mulheres para o feminicídio, significa que precisamos educar nossas crianças pequenas, para elas entenderem que a mulher não é propriedade de ninguém.”

Reeleito para dirigir a Escola Classe 410 de Samambaia, Paulo Gileno exaltou a gestão democrática adotada na rede pública de ensino do DF. “É importante que todos os membros da comunidade escolar tenham a oportunidade de deixar sua opinião, de escolher quem eles acham que é a melhor opção para poder comandar a escola, porque o diretor tem papel primordial na garantia de uma educação pública de qualidade”, apontou.

Para Adalgisa Pereira, eleita diretora da Escola Classe 20 de Ceilândia, a gestão democrática dá voz à comunidade escolar. “É a melhor forma de entrarmos em contato com as necessidades da população local”, garantiu a servidora, que atua na Secretaria de Educação há mais de 30 anos. “Além disso, é uma ótima oportunidade de ensinarmos pais e alunos sobre o voto consciente para que, no futuro, eles consigam votar para presidente ou deputado com mais sabedoria”, acredita.

A lista completa dos gestores eleitos pode ser conferida no site da Secretaria de Educação.