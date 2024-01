Americanas oferta bolsas em curso preparatório para o Encceja

CB Correio Braziliense

Americanas vai ofertar bolsas para curso preparatório para o Encceja. Inscrições vão até 30/01 - (crédito: Divulgação/Americanas)

A Americanas, em parceria com a plataforma de ensino online Descomplica, está ofertando 15 mil bolsas para pessoas que buscam a conclusão dos ensinos fundamental e médio pelo ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Os contemplados terão acesso a um curso 100% online da Descomplica, chamado Chegou a Minha Vez, com carga total de 100 horas, divididas em 2,5 horas por semana, com aulas, exercícios e simulados divididos entre os módulos: letramento e dicas de estudo; preparatório para a prova do ensino médio; e preparação para o mercado de trabalho. A taxa de aprovação de quem utiliza o material é de 84%.

O material aborda as quatro áreas de conhecimento da prova, que possui 120 questões e uma redação. O Encceja acontece em agosto e a inscrição para o curso pode ser feita até 30/01 pela página https://shre.ink/rvm1. Os inscritos também ganharão um voucher de desconto para aquisição de materiais escolares.

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, saber ler e escrever, não possuir diploma de ensino médio e ter acesso a celular ou computador com internet para assistir às aulas.