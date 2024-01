Escolas técnicas do Cruzeiro e Guará servirão de modelo para projeto no Timor-Leste

LM Lara Machado*

Diretoria do CEMI do Cruzeiro recepciona comitiva do Timor-Leste. Escola será usada como modelo para criação de centros de ensino técnico no país asiático - (crédito: Arquivo pessoal)

Nesta terça-feira (16), uma comitiva do Timor-Leste visitou os Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI), de educação profissional, do Cruzeiro e do Guará. O evento faz parte de uma série de visitas da embaixada do país para conhecer a educação técnica de escolas brasileiras e os programas de formação profissional e contínua de professores. A comitiva, de 20 oficiais, já visitou também a Escola de Música de Brasília.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo brasileiro com o país asiático para capacitação profissional e intercâmbio educacional. Os colégios visitados servirão de inspiração para criação de um modelo de ensino técnico que deve ser implementado em escolas timorenses. Para isso, a Secretaria de Educação selecionou as três escolas como referências na área no Distrito Federal.

"Mostramos a parte física da escola, mas também nosso projeto pedagógico, o plano de curso, matriz curricular e ementas. Somos um centro de ensino profissionalizante que integra o ensino regular com um curso técnico em TI e somos também uma escola de ensino integral, oferecendo quatro refeições diárias para os estudantes, algo que a comitiva gostou bastante", conta Getúlio Cruz, diretor do CEMI Cruzeiro, terceira escola mais antiga do DF, que completa 60 anos nesta semana.

Segundo o educador, os diplomatas se mostraram muito interessados na logística de alimentação oferecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Brasil. O Timor também apresenta altos índices de insegurança alimentar.

"Sermos agraciados entre tantas escolas é um privilégio para nós. Poder passar nossa experiência para outro pais é muito interessante porque podemos também pensar em um intercâmbio cultural, nossos alunos podem conhecer esse país, que tem até uma realidade parecida. É mais uma conquista da nossa escola para fora dos muros", comemora Getúlio.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi.