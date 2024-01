Aluna de escola pública de BH ganha medalha na Olimpíada de Ciências, nos EUA

MD Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Estudante mineira era a única representante de uma escola pública na competição - (crédito: Arquivo pessoal)

A estudante Beatriz Melo Gonçalves, de 11 anos, conquistou o terceiro lugar na 5ª Olimpíada Copernicus de Ciências, na Rice University, em Houston, no estado de Texas, nos Estados Unidos. Moradora do Bairro Aparecida, na Região da Pampulha, a garota foi a única representante vinda de uma escola pública na competição.

Beatriz é matriculada na Escola Municipal Professor Cláudio Brandão e contou com o apoio do professor dela para se preparar para a disputa. O pedagogo e professor de matemática e ciências Fábio Andrade Machado acompanhou de perto a garota e viajou com a menina e a mãe, Izabela Moreira.